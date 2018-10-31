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Социолог о любимых праздниках россиян: произошел поворот к своим корням

(обновлено: 11:04 31.10.2018)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПраздничный стол во время встречи Нового годаПраздничный стол во время встречи Нового года
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ВЦИОМ выявил самые популярные у россиян праздники. О чем говорит их выбор, в эфире радио Sputnik объяснила социолог Елена Башкирова.

Россияне назвали свои любимые праздники. Самые популярные – Новый год (96%) и День Победы (95%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отвечая на вопрос, какие праздники "вы отмечаете, а какие – нет", большинство россиян назвало восемь праздников: Новый год (96%), День Победы (95%), 8 Марта (88%), 23 Февраля (84%), Пасха (82%), Рождество Христово (77%), 1 Мая (63%), День России (54%). В меньшей степени россияне отмечают День народного единства (42%), День святого Валентина (27%), День космонавтики (26%). Среди праздников, которые большинство вообще не отмечают, оказались в основном иностранные: День святого Патрика (96%), Китайский Новый год (95%), Хэллоуин (95%).

"Российской культуре свойственен высокий уровень консерватизма относительно праздничных событий, принимаемых в национальном масштабе: топовые позиции рейтинга уверенно делят между собой гражданские и религиозные православные даты", – приводятся слова руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина.

Он отметил, что в рейтинге присутствуют и локальные тенденции – например, запрос со стороны молодежи на развлекательные события, которые не несут особой нагрузки, например, Хэллоуин или День святого Патрика.

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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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По результатам опроса, молодые люди от 18 до 24 лет активнее других отмечают Праздник весны и труда (72% против 63% среди отмечающих в возрасте от 35 до 44 лет), День России (66% против 53% соответственно), День святого Валентина (54% против 26%), Хэллоуин (13% против 4%), День святого Патрика (8% против 3%).

Москвичи и петербуржцы меньше празднуют, чем жители сел и городов с небольшим населением. Так, 8 Марта чаще отмечают в городах с населением 500-950 тысяч человек, чем в столицах (91% против 85%), как и День народного единства (48% против 29%).

Социолог, кандидат философских наук, генеральный директор социологической компании "Башкирова и партнеры" Елена Башкирова прокомментировала результаты опроса в эфире радио Sputnik.

"День Победы и Новый год всегда получают почти одинаковое количество голосов. С исторической памятью все в абсолютном порядке. Мне кажется, сейчас ситуация изменилась в сторону понимания своих ценностей и того, что не нужно пытаться слепо заимствовать чужие традиции и чужую культуру. Когда чужие праздники прессой чуть ли не навязывались, многим это казалось странным, особенно людям старшего поколения, для чего вообще это обезьянничанье. Сейчас от этого уже отходят. Мне кажется, это связано с ростом патриотизма и возвращением внимания к собственной культуре. Целью мощной западной пропаганды было оторвать Россию от ее корней, традиций. Отчасти это удавалось – было модно ругать Россию, сравнивая ее с Западом. Но сейчас идет целенаправленный поворот к своим корням", – сказала Елена Башкирова.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 28 октября 2018 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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