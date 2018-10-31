Украинский аналитик: экономикой в стране никто не занимается

Депутат Верховной рады рассказал о катастрофической ситуации в украинской экономике. Единственная надежда – на выборы, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Украинская экономика находится в катастрофической ситуации, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"На конец августа внешний долг нашей страны составлял 47,5 миллиарда долларов. Совокупный внешний долг наш и внутренний приблизился к 75 миллиардам. В проекте бюджета на следующий год главная статья расходов – это обслуживание внешнего долга. Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти МВФы, на этих сто человек, у которых, оказывается, растут зарплаты", — посетовал политик.

Он добавил, что Киев намеренно поднял тарифы на коммунальные услуги для населения, объяснив это необходимостью получить миллиард помощи от Международного валютного фонда.

В эфире радио Sputnik слова Рабиновича оценил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"На сегодняшний момент экономика Украины кризис пережила. Самыми тяжелыми были 2014 и 2015 годы. Сейчас есть рост экономики, но очень вялый. Если сравнить с 2013 годом – да, очень существенное отставание. Проблема в том, что ни (президент Петр) Порошенко, ни (премьер-министр Владимир) Гройсман экономикой не занимаются – больше политикой, различными прожектами, ругаются. Но реально экономикой заниматься не хотят. Есть маленькая надежда на то, что, может, действительно, после президентских и парламентских выборов у нас сформируется более или менее прагматичное правительство, премьер-министр будет действительно специалистом, который займется экономикой. Потому что если не будет нормального премьер-министра, то не будет роста, будет вялотекущая стагнация – а это, наверное, даже хуже кризиса", – полагает Александр Охрименко.

Внешний долг Украины за 2016-2017 годы вырос на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а всего за пять лет – с начала 2013 года до начала 2018 – отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.

Киев повысил цены на газ для населения с первого ноября этого года на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8500 гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве подчеркнули, что МВФ требовал повысить цены на 60 процентов, однако удалось договориться о компромиссном варианте.