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Депутат о мерах РФ против Украины: "Маски сорваны, другого варианта нет"

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© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Ответные санкции против Украины коснутся 360 компаний и более 50 физлиц, сообщает источник в правительстве России. Депутат Госдумы Александр Ющенко считает, что эти меры затронут в основном украинскую элиту. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

В кабинете министров России завершается работа над постановлением, которое предусматривает введение мер экономического характера в ответ на санкции, введенные Киевом, сообщил источник в правительстве.

По его словам, в ближайшее время документ передадут на подпись Дмитрию Медведеву. Собеседник уточнил, что ответные меры коснутся около 360 компаний и свыше 50 физлиц.

Касаясь персонального состава, источник сказал, что в списке будет много интересных открытий для украинских граждан. Он упомянул тот факт, что некоторые украинские деятели, которые публично придерживаются в отношении Москвы радикальных взглядов, при этом не прочь заработать на связях с Россией.

Эту двойную игру пора заканчивать, считает депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко.

"Маски сорваны, другого варианта нет. Против России постоянно проводят провокационные действия, вводят экономические санкции. Урон, в первую очередь, будет для идеологов антироссийских санкций. Если посмотреть, кто попал в этот "список 360", я уверен, что будет очень интересная информация для граждан Украины: вскроются фамилии тех, кто проводит агрессивную риторику в отношении России, но бизнес отсюда не выводит. Обычных людей наши меры не коснутся. Более трех миллионов украинцев работают на территории России, и никто не собирается покидать ее. Практически у каждого здесь есть знакомые и друзья. И как работали они тут, так и будут. А крупный бизнес – это, в основном, украинские элиты, которые сейчас находятся у власти. Тут получается двойная игра, которую давно надо было пресекать", – сказал Александр Ющенко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в сложившейся ситуации Москве в отношениях с Украиной терять уже нечего.

"Москва уже достаточно много потеряла с точки зрения глобального разрыва с Украиной. Больше, чем потеряли, мы уже ничего не потеряем. Против нас санкции уже давно введены – те, у кого есть бизнес, на себе это уже почувствовали", – отметил Александр Ющенко.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, предусматривающий введение специальных экономических мер из-за действий Киева, которые являются недружественными и противоречат международному праву в отношении россиян.

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