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Эксперт рассказал, зачем следствию нужен фюзеляж разбившегося JT610

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© РИА Новости / Букбис Чандра Исмет БэйПерейти в фотобанкПредметы с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air у западного побережья острова ЯваПредметы с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air у западного побережья острова Ява
© РИА Новости / Букбис Чандра Исмет Бэй
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Власти Индонезии заявили, что найден фюзеляж разбившегося самолета JT610. Какие действия должны за этим последовать, в эфире радио Sputnik объяснил авиаэксперт Виктор Прядка.

Глава вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто заявил в среду, что с большой долей вероятности обнаружено местоположение части фюзеляжа самолета, потерпевшего крушение у берегов страны, пишет австралийская газета The Mercury.

По его словам, возможное местонахождение обломка фюзеляжа определили в ходе поисково-спасательных работ в Яванском море. "Мы уверены, что нашли часть фюзеляжа JT610", – сказал Тьяджанто.

Ранее были найдены фрагменты самолета и останки пассажиров, однако фюзеляж и бортовые регистраторы пока не обнаружены. Поисковые команды расширили район работ. В среду на предполагаемое место обнаружения вновь направят специалистов.

Генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал, какую информацию может дать следователям фрагмент фюзеляжа.

"Нужно принимать во внимание, что самолет новый, он отлетал всего несколько месяцев, и первое, что нужно сделать, – поднять черный (на самом деле, оранжевый) ящик и посмотреть, что летчики говорили в момент крушения самолета. Там также будут параметры самолета, характеристики работы двигателей и других систем. Поскольку самолет новый, то говорить о том, что произошло разрушение конструкции из-за самого самолета, скорее всего, не приходится. Возможно, была ошибка пилотов. Хотя с учетом того, что разрушение произошло буквально через 15 минут, возможно все-таки наличие какого-то заводского дефекта. После того, как соберут все найденные фрагменты, обычно их выкладывают в целый самолет в ангаре и постепенно, деталь за деталью, специалисты должны проанализировать характер разрушений. И по мере того, как все это будет сделано, станет более понятно, за счет чего произошло разрушение", – сказал Виктор Прядка в эфире радио Sputnik.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в понедельник. По данным авиакомпании, на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.

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