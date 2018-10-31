Политолог: объективная ситуация на Украине Запад совершенно не волнует

Постпред России при ООН процитировал Пушкина на заседании Совбеза, чтобы упрекнуть коллег в самообмане относительно ситуации на Украине. Прислушаются ли на Западе к этому упреку, в эфире радио Sputnik предположил политолог Вячеслав Смирнов.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя процитировал стихи Пушкина, чтобы упрекнуть коллег по Совбезу в самообмане относительно ситуации на Украине.

"У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: "Ах, обмануть меня не трудно, / Я сам обманываться рад". Это про вас, господа", — сказал Небензя.

Этой цитатой он объяснил, почему на Западе оправдывают любые действия украинских властей и предпочитают не замечать марши нацистов в Киеве. "Знаете, во время так называемой "революции достоинства" в Киеве появился такой хэштег: "онижедети" в одно слово. Что означало: "Ну что с них взять? Побалуются, и пройдет", – напомнил постпред.

Затем он снова обратился к цитатам, но уже более современным. "У нас есть такая поговорка: "спички детям не игрушка". Сейчас эти "дети" ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами и в числе националистических добровольческих батальонов воюют на Донбассе", – сказал российский дипломат.

"Вы тоже предпочитаете этого не замечать. Вы выпустили джинна из бутылки. А теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать", – заключил он.

Долго ли еще Запад будет оправдывать все действия Украины, в эфире радио Sputnik предположил директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

"Запад во многом ориентируется на свою внутреннюю повестку. И для ЕС, и для США главное – реакция собственного избирателя на наличие врага в лице России. Это понятный и в какой-то степени приятный враг, которым можно пугать гораздо эффективнее, чем Ираном или Северной Кореей. Показывая либеральной общественности, что "бедная маленькая Украина" пала жертвой "великой имперской России", они добиваются того, что общество расслаивается и значительная его часть начинает сопереживать, в том числе, политике, проводимой правящими кругами ЕС и США. Россия здесь – постольку поскольку, она используется как инструмент между противоборствующими сторонами: республиканцами и демократами в США, либо партиями, борющимися за власть в Европе. То есть им необходим враг. И поэтому объективная ситуация их совершенно не волнует", – полагает Вячеслав Смирнов.