Крымский политолог: моряки с "Норда" вернулись на родину победителями

Экипаж "Норда" обменяли на семерых украинских моряков, россияне уже вернулись в Крым. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что гордится силой духа членов экипажа российского судна.

Задержанный киевскими властями экипаж российского судна "Норд" обменяли на семерых украинских моряков, сообщил пресс-секретарь омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов. По его словам, обмен состоялся сегодня, 30 октября, россияне уже вернулись в Крым. Зловедов добавил, что моряки сохранили флаг сейнера и привезли его с собой.

Татьяна Москалькова рассказала, что члены экипажа "Норда" выехали в Керчь и скоро встретятся с родными. По ее словам, они чувствуют себя хорошо.

Она также отметила, что уже начались переговоры об обмене капитанов "Норда" и украинского сейнера ЯМК-0041, задержанного у берегов Крыма за браконьерство.

"Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса", — добавила она.

Омбудсмен пояснила, что в случае с капитанами нужны процессуальные решения, связанные с уголовными делами. Возвращение на родину членов экипажа российского и украинского судов этого не требовало, потому что их не привлекали ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко находится на Украине под подпиской о невыезде.

Комментируя обмен моряков в эфире радио Sputnik, крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что гордится силой духа членов экипажа российского судна.

"Это по-настоящему радостная новость. То, что пришлось испытать этим людям — это неподъемный труд, они подверглись издевательствам. Более того, надо понимать, что их все время вынуждали совершить символический акт – принять паспорта Украины, заявить, что они украинские граждане, и только тогда все закончится. Но они подтвердили не словом, а делом, что мы, крымчане, в 2014 году сделали свой выбор не просто так, что мы – граждане России, Россия – наша Родина, и ради нее мы действительно готовы на многое. Эти люди продемонстрировали стойкость и смелость. Испытываешь настоящую гордость, что ты – их земляк. Они показали, что крымчане, Россия – это все не пустые слова. Россия в данной ситуации продемонстрировала линию ответственной силы. Приятно, что все наконец-то закончилось, что люди вернулись к своим семьям. И вернулись победителями", — сказал Владимир Джаралла.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.