Эксперт о словах Столтенберга про Россию в Арктике: при чем здесь НАТО?

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о реакции альянса на действия России в Арктике. В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии ВПК, военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что деятельность РФ в регионе никого не затрагивает.

НАТО реагирует на усиление военного присутствия РФ в Арктике, но не собирается отвечать зеркально, "подводной лодкой на подводную лодку", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видели рост военного присутствия РФ в Арктике. Но НАТО не планирует в точности, корабль за кораблем, самолет за самолетом, субмарина за субмариной, повторять то, что делает РФ. Но, конечно, одна из причин, по которой мы усиливаем нашу коллективную оборону и наше присутствие на Севере, это то, что мы видели со стороны РФ", – сказал он на пресс-конференции в Норвегии.

"Особенно речь идет о защите подводных коммуникаций в Северной Атлантике, связывающих Европу и Америку. Мы также проводим противолодочные учения, некоторые союзники инвестируют в противолодочную авиацию", – сообщил Столтенберг.

"То есть мы отвечаем, но не повторяя в точности то, что делает РФ, и мы все еще работаем над тем, чтобы снижать напряженность в этом регионе", – добавил он.

Минобороны России ранее неоднократно заявляло, что выполняло и выполняет все походы кораблей и полеты авиации в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

Россия также заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал заявление Столтенберга.

"Во-первых, совершенно не понятно, при чем здесь НАТО. Есть государства, которые официально принадлежат к арктическому региону, они участвуют в работе соответствующих конференций. НАТО – это не приарктическое государство. И Столтенберг свои комментарии по этому поводу может засунуть… в сейф и не доставать их оттуда, чтобы не портить международную атмосферу и сотрудничество в Арктике. Арктика имеет сектора, на которые имеют преимущественные права соответствующие приарктические страны. Что касается военной деятельности России в своем арктическом регионе, то она полностью происходит в национальных границах и никого не затрагивает. И уж тем более это не касается Столтенберга и НАТО", – сказал Виктор Мураховский.