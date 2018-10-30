Эксперт о словах Столтенберга про Россию в Арктике: при чем здесь НАТО?

НАТО реагирует на усиление военного присутствия РФ в Арктике, но не собирается отвечать зеркально, "подводной лодкой на подводную лодку", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Особенно речь идет о защите подводных коммуникаций в Северной Атлантике, связывающих Европу и Америку. Мы также проводим противолодочные учения, некоторые союзники инвестируют в противолодочную авиацию", – сообщил Столтенберг.
"То есть мы отвечаем, но не повторяя в точности то, что делает РФ, и мы все еще работаем над тем, чтобы снижать напряженность в этом регионе", – добавил он.
Россия также заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал заявление Столтенберга.
"Во-первых, совершенно не понятно, при чем здесь НАТО. Есть государства, которые официально принадлежат к арктическому региону, они участвуют в работе соответствующих конференций. НАТО – это не приарктическое государство. И Столтенберг свои комментарии по этому поводу может засунуть… в сейф и не доставать их оттуда, чтобы не портить международную атмосферу и сотрудничество в Арктике. Арктика имеет сектора, на которые имеют преимущественные права соответствующие приарктические страны. Что касается военной деятельности России в своем арктическом регионе, то она полностью происходит в национальных границах и никого не затрагивает. И уж тем более это не касается Столтенберга и НАТО", – сказал Виктор Мураховский.