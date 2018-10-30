Мнение: российский паспорт для многих украинцев – единственная надежда

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал сограждан сдать российские паспорта. В эфире радио Sputnik замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева прокомментировала этот призыв.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал соотечественников сдать российские паспорта. Об этом сообщает "Европейская правда".

Выступая во Львове, глава украинского МИД заявил, что необходимо начать общественную дискуссию о возможности иметь несколько гражданств. При этом если речь идет о российском паспорте, то говорить не о чем, отметил Климкин.

"Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные – давайте разговаривать", – добавил министр.

Он напомнил, что наличие паспортов разных стран накладывает определенные ограничения. Например, людям с двойным гражданством нельзя будет занимать определенные должности, двойное гражданство не смогут иметь военные командиры.

Сейчас украинское законодательство прямо запрещает двойное гражданство для государственных служащих. Ранее Климкин отмечал, что эта норма должна оставаться в силе.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала призыв Климкина к украинцам сдать российские паспорта.

"Реалией сегодняшнего дня является то, что для многих граждан Украины российский паспорт является единственной надеждой наладить нормальную жизнь. Поэтому мне кажется, что эта его инициатива не будет особо популярной. Насколько мне известно, сейчас все граждане Украины пытаются получить российские паспорта. Он вожделенный и желательный для очень многих, в частности для тех, кто находится в России. Сейчас Госдума даже приняла закон в первом чтении, по которому жителям Украины можно в облегченном порядке получить российский паспорт. Поэтому мне кажется, что Климкин не очень понимает, что это заявление роняет его авторитет, его легитимность в глазах населения. Видимо, он считает, что этот популистский жест вызовет симпатию. Но что-то мне подсказывает, что даже бывшие атошники не будут в восторге от такой инициативы. А те, у кого есть российские паспорта, вряд ли будут в массовом порядке их сдавать", – сказала Наталья Макеева.