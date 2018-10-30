Эксперт: экономику Украины можно спасти, но при одном условии

В Раде признали, что Украине не хватит и ста лет, чтобы догнать экономику Польши. В эфире радио Sputnik эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский высказал свою точку зрения на экономическую ситуацию на Украине.

Бывший председатель Верховной рады, народный депутат Владимир Литвин в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украине потребуются десятки лет, чтобы восстановить экономику страны.

"Специалисты подсчитали: чтобы достичь уровня 2013 года, при таких темпах экономической работы нужно 32 года. А чтобы достичь уровня нынешней Польши, нужно 100 лет", – сказал Литвин.

При этом он отметил, что "догнать" Польшу будет возможно только в том случае, если она "остановится и будет ждать Украину".

Так парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Владимира Гройсмана, который выразил мнение, что через пять лет в стране будет сильная экономика.

По мнению Литвина, правительство должно признать, что "за последние четыре года страну убили", а текущие проблемы списали на войну.

В эфире радио Sputnik эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский оценил экономическую ситуацию на Украине.

"Ситуация довольно мрачная: украинская экономика – между молотом и наковальней. Большая проблема в том, что страна не определилась, с кем она. С Европой не получается восстановить тот объем, который выпал из украинской промышленности в связи с торгово-экономическим отделением Украины от России. Сейчас это проблема номер один – отсутствие перспективы развития тяжелой промышленности, которая на Украине была достаточно мощной до 2014 года, когда один только "Мотор Сич" давал бюджету около 4% ВВП. Сейчас же у всех предприятий весьма незавидная перспектива: скорее всего, они будут поглощены иностранными конкурентами, их будут продавать за копейки", – сказал Владимир Рожанковский.

По его мнению, экономику Украины еще можно спасти. Однако для этого необходимо одно условие, считает он.

"Если бы был сильный лидер, который начал делать кропотливую работу: собирать по крупицам оставшееся тяжелое производство, искать заказчиков, понимать перспективу… Это должен быть не политикан, коих на Украине было более чем достаточно, а это должен быть экономист с большой буквы. Если придет настоящий патриот Украины, который будет восстанавливать страну не во имя лозунгов, а во имя лучшей жизни украинцев. Но если и дальше будет происходить то, что происходит сейчас, то Украина превратиться в аграрное государство, и перспективы будут, на мой взгляд, весьма и весьма печальные", – отметил Владимир Рожанковский.