Эксперт прокомментировал слова Тимошенко о создании "военного кабинета"

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о начале формирования "военного кабинета" на Украине. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин высказал мнение о том, что стоит за этими планами.

Лидер украинской партии "Батькивщина" и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко заявила о формировании "военного кабинета", его состав обнародуют перед президентскими выборами.

"Наша команда начинает создавать настоящие стратегические доктрины и законопроекты, которые будут обеспечивать воплощение их в жизнь по строгому плану-графику и будут абсолютно адекватными ко всем глобальным вызовам. Для выполнения этой работы и детальной разработки стратегии мира я объявляю начало формирования военного кабинета, состав которого будет обнародован до дня президентских выборов", – заявила Тимошенко на презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины.

Координировать процесс будет бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал заявление Тимошенко.

"Давайте поразмышляем. Тимошенко разве является сегодня должностным лицом? Нет. Судя по всему, речь идет о некоем военном кабинете, который имеет теневую характеристику. То есть он готов, допустим, при победе Тимошенко инсталлироваться как военный кабинет, который будет решать военные вопросы или насущные вопросы страны военным путем. Только так можно характеризовать подобного рода заявления со стороны одного из политических акторов предстоящей выборной кампании президента Украины", – сказал Андрей Кошкин.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга. На Украине многие политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко, которая уже представила часть "нового курса" для страны, который касался экономики.