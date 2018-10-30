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Мнение: "Белые каски" подтянут провокацию в Алеппо под выборы в США

(обновлено: 15:18 30.10.2018)
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© AFP 2018 / Thaer Mohammed Активисты из организации Белые каски в СирииАктивисты из организации Белые каски в Сирии
© AFP 2018 / Thaer Mohammed
"Белые каски" прибыли в Алеппо для провокации с химоружием, сообщили в Минобороны РФ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Богатырев не исключил, что цель провокации – нанесение западной коалицией удара по территории Сирии.

Несколько десятков членов "Белых касок" прибыли для провокации с химоружием в провинцию Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"Для ее осуществления в города Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо прибыли несколько десятков членов небезызвестной организации "Белые каски", – приводит его слова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. 

Вечером 9 октября в районе населенного пункта ЭЛЬ-ЛАТАМНА бандгруппа одного из проигиловских формирований совершила нападение на штаб отряда террористической организации Хайат Тахрир Аш-Шам (запрещена в РФ). (Скриншот из видео Минобороны РФ)
© Фото : Минобороны РФ
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Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщал, что боевики совместно с членами организации "Белые каски" перевезли отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд в провинции Идлиб.

В конце сентября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что боевики в Идлибе при помощи "псевдогуманитарных сообщников террористов из "Белых касок"" продолжают подготовку постановочных акций по инсценировке применения химического оружия.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев прокомментировал ситуацию.

""Белые каски" давно себя зарекомендовали как организация, которая способствует провокациям против сирийского правительства, против России, ее союзников, которые борются в Сирии с международным терроризмом. Можно предполагать, что с прибытием "Белых касок" в Алеппо готовится серьезная провокация, которая будет противодействовать тем решениям, которые были согласованы и приняты на четырехстороннем саммите в Стамбуле лидеров России, Турции, Германии и Франции. Задача "Белых касок" будет заключаться в том, чтобы попытаться сорвать формирование конституционного комитета, и, не исключено, спровоцировать нанесение удара, в том числе силами США и их союзников по территории, военным и гражданским объектам Сирии. Опасность заключается в том, что через неделю в США пройдут выборы, от которых зависит судьба, в том числе и тех, кто определяет политику США на Ближнем Востоке. Не исключено, что провокация может быть подтянута под поднятие авторитета американских "ястребов", которые стремятся к постоянному обострению ситуации на Ближнем Востоке. Они не заинтересованы в том, чтобы там установился мир и сирийский народ приобрел то, на что имеет право – на спокойную жизнь и процветание своей страны", – сказал Владимир Богатырев.  

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