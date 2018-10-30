Валерий Пономарев: моей путевой звездой всегда была музыка

О том, почему джаз любят по всему миру, когда эпицентр джаза переместится в Россию и как осуществить свои мечты, в интервью радио Sputnik рассказал джазовый трубач Валерий Пономарев.

Второй международный форум-фест Jazz Across Borders пройдет с 16 по 17 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Это большой музыкальный праздник, площадка для встречи профессионалов джазового сообщества со всего мира, а также диалог между мэтрами и начинающими исполнителями, между продюсерами и музыкантами. В этом году на форуме с мастер-классами и лекциями выступит самый известный в мире джазмен русского происхождения Валерий Пономарев. В интервью радио Sputnik он рассказал о том, как в 70-е годы переехал из СССР в Нью-Йорк, чтобы осуществить свою мечту и заниматься джазом.

"Моей путевой звездой была музыка. И это мной руководило тогда, и до сих пор руководит. Вообще люди, когда слышат мою историю, тут же у всех одинаковая реакция – твоя мечта сбылась. И я говорю – мечтайте! Здесь я могу вспомнить свою книгу, она называется "На обратной стороне звука". Последние слова в книге звучат так – "мечтайте, дорогой читатель, но осторожно, мечтайте только о том, что действительно хотите вы, потому что мечты сбываются". И вот моя мечта – играть в лучшем в мире оркестре "Посланцы джаза" – сбылась, я играл в этом оркестре много лет. Вдруг оказался русский в таком оркестре – это была дикая сенсация на весь мир! Эта история продолжается – люди до сих пор удивляются, как можно было научиться так играть в России, как можно было убежать из СССР, как можно было поступить в такой оркестр. Тут ответ один – здесь сила самого музыкального жанра, джаза, его "микроб". И я заразился этим "микробом", и все – у меня другого пути уже никогда не было", – рассказал Валерий Пономарев.