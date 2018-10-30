"Идет кастинг". Олейник о призыве к санкциям против российских портов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести санкции против российских портов на Черном море. Комментируя этот призыв в эфире радио Sputnik, украинский политик Владимир Олейник назвал причину подобных инициатив.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести санкции в отношении российских портов на Черном море, сообщает агентство "Укринформ".

"Последние заявления госдепартамента США, Европарламента и Еврокомиссии, они не являются случайностью, это результат работы украинской власти, донесения правдивой информации к нашим партнерам по антироссийской коалиции. Я искренне надеюсь, что следующим этапом реакции будет введение санкций в отношении российских черноморских портов", – заявил министр.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против России в случае "эскалации" обстановки в Азовском море. Кроме того, исполнительным органам власти ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник прокомментировал заявление Омеляна.

"Цель украинских властей – строить не независимую Украину, а строить страну "АнтиРоссию". Для этого они разожгли костер ненависти к России, ко всему русскому. Безусловно, необходимо в этот костер постоянно подбрасывать поленья ненависти. Нельзя же на одной теме Донбасса долго играть и требовать от всего мира введения санкций. Поэтому в районе Черного и Азовского морей Украина начинает новую провокацию, направленную на то, чтобы реально попытаться втянуть в конфликт не только Россию. В данном случае это провокативные действия, направленные на нарушение международного соглашения о свободе доступа к портам. Это реакция на абсолютно адекватную позицию России относительно санкций, примененных в районе Азовского моря – ведь не Россия начинала этот конфликт", – сказал Владимир Олейник.

По его словам, Омелян неслучайно проявляет подобную инициативу.

"Сегодня каждый чиновник на Украине пытается пройти кастинг перед американцами. (Президент Украины Петр) Порошенко – на уровне кандидата в президенты на следующий срок, Омелян тоже хочет заявить о том, что он будет нужен американцам в любой должности украинского масштаба, чтобы сказать: "Я вам полезен, я готов проводить агрессивную проамериканскую политику в отношении России, которая противоречит национальным интересам". Он готов прекратить железнодорожное и автомобильное движение. А сегодня он готов блокировать и порты Черного моря", – отметил Владимир Олейник.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в "незаконном посещении Крыма". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов".

Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев.

В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.