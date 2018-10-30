"Ситуация – бандитская". Эксперт о пропаже ливийских денег в Бельгии

Следствие в Бельгии выясняет судьбу денег, которые исчезли с ливийских счетов, открытых в годы правления Муаммара Каддафи, сообщили СМИ. Эксперт Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik отметил, что грабеж Ливии продолжается.

Следствие в Бельгии выясняет судьбу предположительно нескольких миллиардов евро, которые исчезли с ливийских счетов, открытых в бельгийских банках в годы правления Муаммара Каддафи. В прессе высказываются подозрения, что деньги могли быть использованы для финансирования различных группировок в Ливии, сообщила бельгийская телерадиокомпания RTBF.

После гибели Каддафи в 2011 году Совет Безопасности ООН заморозил ливийские активы. В Бельгии эти средства были заморожены в четырех банках. Однако, как выяснилось позднее, проценты и дивиденды с этих активов заморожены не были. По информации RTBF, "начиная с 2012 года, со счетов ушло от 3 до 5 миллиардов евро", и никто не знает точно, куда.

RTBF ссылается на анонимный источник, близкий к досье, который утверждает, что речь может идти о "потенциальном финансировании гражданской войны в течение семи лет, которая привела к крупному миграционному кризису".

Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с ливийскими банковскими счетами.

"Ситуация с Ливией – она вообще откровенно бандитская. Сначала безо всякого повода западные войска начали против Ливии войну. Я не говорю о том, "хороший" был Каддафи или "плохой" – суть в том, что он был действующим руководителем государства. И при поддержке западных стран его свергли, затем казнили, причем совершенно варварским способом. Ливия была полностью разграблена – сколько музейных ценностей тогда было вывезено и неизвестно куда пропало. И то же самое происходит на Западе с ливийскими счетами. И тоже говорят теперь, что деньги ушли неизвестно куда. Между тем, при современных банковских технологиях все это при желании можно отследить – и было бы очень любопытно узнать, кому эти деньги были выданы или переведены. Потому что в любом случае речь идет об откровенном грабеже, и нужно обязательно разобраться, какое отношение к этому имеют конкретные лица в конкретных западных странах", – сказал Анатолий Петренко.

Ливия переживает в настоящий момент период острого кризиса, который начался после свержения и убийства во время вооруженного конфликта в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи. На стороне ливийских повстанцев в ходе конфликта выступили страны НАТО и ряд арабских государств. Из-за отсутствия централизованной власти Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.