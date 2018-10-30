Ветеран "Альфы": спецслужбам РФ удается переигрывать террористов

В Татарстане задержали боевиков, готовивших серию терактов. В эфире радио Sputnik подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов прокомментировал ситуацию, связанную с борьбой с терроризмом в РФ.

В Татарстане ФСБ разоблачила законспирированную террористическую ячейку, связанную с "Исламским государством"*, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

"В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Одновременно проведены задержания еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние", – говорится в сообщении ФСБ.

Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и атрибутику "Исламского государства"*.

Отмечается, что члены группы планировали совершить "ряд резонансных акций", а затем присоединиться к боевикам в Сирии. Их лидером был житель Набережных Челнов, уже судимый за пропаганду идей ИГ*.

Спецоперация прошла в координации с подразделениями МВД и Росгвардией.

За первые девять месяцев 2018 года ФСБ удалось предотвратить 15 терактов.

В эфире радио Sputnik член ассоциации группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов прокомментировал ситуацию.

"Несколько дней назад было заявление секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о том, что растет проявление террористической активности в Сибирском регионе. Был предотвращен теракт в Хабаровском крае. На прошлой неделе была обезврежена террористическая ячейка в Подмосковье. Я думаю, что, возможно, это был комплекс мероприятий, реализация одной или нескольких разработок по линии борьбы с терроризмом. Как раз после этого произошло и разоблачение ячейки в Татарстане с последующим арестом. Понятно, что террористические организации стараются охватить как можно больше территорий, создать как можно больше ячеек, сделать их автономными, чтобы в случае провала одной из них не были ликвидированы другие. Но наши спецслужбы работают с учетом этого, и им удается переигрывать", – сказал Андрей Попов.

*Террористическая организация, запрещенная в России