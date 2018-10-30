Эксперт: Меркель очень много раз нарушила правила игры

Ангела Меркель решила покинуть пост главы ХДС и больше не претендовать на должность канцлера. Эксперт Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение, что причина неудач Меркель – не только беженцы.

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что причина заката политической карьеры Ангелы Меркель – это решение пустить в Германию беженцев и последовавший за этим миграционный кризис.

"Цена ошибки: Меркель, которую еще пару лет назад называли безусловным лидером Евросоюза, отказалась от борьбы за место лидера ХДС. Главная причина – решение принять в ФРГ 1,1 млн беженцев. "Мы справимся", – заверяла она. Не справилась. Кризис с мигрантами стал началом ее заката", – написал Алексей Пушков.

Так сенатор прокомментировал решение канцлера Германии покинуть пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) и не выдвигаться на выборах в 2021 году.

Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник заявила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Кроме того, она отметила, что не намерена бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что причиной неудачи Меркель стали не беженцы.

"Я думаю, беженцы в значительной степени поляризовали общественное мнение в Германии, но не они стали причиной непопулярности Меркель. Скорее, она просто показала, что власть Германии не умеет справляться со сложностями. Попытка сослаться на беженцев – это попытка выдать свое собственное неумение за некие обстоятельства высшей силы, которые разрушили "идиллию" в Германии нулевых годов. На мой взгляд, это не соответствует действительности – Германия нулевых годов удачнее использовала экономическую и политическую конъюнктуру, но внутренняя жизнь отличалась тем, что значительная часть и ценностей, и перспектив просто деградировала. То, что происходит сейчас – это, на мой взгляд, логичное следствие того, что было заложено в 90-е и потом еще раз, при расширении ЕС, в нулевых", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в уходе Ангелы Меркель в Германии заинтересованы многие.

"Мне всегда казалось, что Меркель не очень подготовлена к своим обязанностям. Она использовала конъюнктуру, не углубляясь в обстоятельства. Она очень много раз нарушила правила игры и не смогла сделать что-то большее, кроме того, что просто занимала место и пользовалась обстоятельствами. Меркель уйдет в худшем из вариантов, оставив самый низкий рейтинг своей партии и фактически обнулив рейтинг у союзных социал-демократов, что является очень грубым нарушением правил политики. Я думаю, что, начиная с определенного момента, германский политический класс был очень заинтересован в уходе Меркель, и нехороший результат (на выборах – ред.) в Гессене стал поводом, чтобы практически ультимативно потребовать от нее уйти – несмотря на то, что еще несколько месяцев назад она говорила, что будет баллотироваться в председатели партии и чувствует себя уверенно. За несколько месяцев, в которые как будто бы ничего не произошло, она полностью изменила свое мнение и теперь все, чего она хочет, – это доработать свой мандат канцлера. Получится это у нее или нет, будет зависеть от того, кто станет следующим председателем партии", – считает Владимир Брутер.