Эксперт о риске гражданской войны в США: раскол усугубится

Западные историки заявили об угрозе гражданской войны в США. Это возможно, считает политолог Дмитрий Журавлев. Свою точку зрения он обосновал в эфире радио Sputnik.

Следующие президентские выборы вполне могут привести к окончательному расколу в американском обществе и новой гражданской войне в стране, написал британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон в своей статье в газете The Sunday Times.

Как считает ученый, в последнее время в Соединенных Штатах усиливаются внутренние противоречия, и обостряется "культурный конфликт". В американском сегменте Интернета давно началась своеобразная культурная гражданская война, и с приближением промежуточных выборов в конгресс она разгорается еще сильнее, отмечает Фергюсон. По его мнению, случаи отправки бомб видным критикам американского президента, таким как Барак Обама и Хиллари Клинтон, дают почву "новым пророчествам" о гражданской войне в США.

Эмили Уэйлен, кандидат исторических наук Техасского университета, в своей статье для сайта Task&Purpose также анализирует риск гражданской войны в США, основываясь на методологии журналиста Джонатана Рэндала, который в свое время предсказал начало гражданской войны в Ливане.

Соединенные Штаты и Ливан, конечно, сильно отличаются со всех точек зрения, пишет Уэйлен. Тем не менее, сам феномен гражданской войны не делает различия между тем, насколько развита та или иная страна, отмечает историк. При этом между Ливаном в 1975 году и Соединенными Штатами в 2018 имеются некоторые сходства, которые не учитывались в свое время Рэндалом, указывает специалист. Так, президентом США, по мнению Уэйлен, на данный момент является "хам", страна при этом имеет могущественных и ненадежных союзников со своими собственными интересами и, фактически, "карикатурное неэффективное правительство". При этом Республиканская партия США напоминает консервативные силы Ливана накануне гражданской войны, а демократы, как в свое время прогрессивные партии Ливана, "дезорганизованы и децентрализованы", считает ученый.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает, что поводы для беспокойства есть.

"Внутренний раскол в Соединенных Штатах существует, и уже выборы Трампа это показали. Если он пойдет на второй срок, то, скорее всего, раскол усилится. Но даже если он проиграет, его сторонники и противники не успокоятся. Приведет ли это к формальной гражданской войне со стрельбой, неизвестно. Это возможно в стране, где оружие всегда было формой выяснения отношений и доказательства своей правоты. Но то, что раскол углубится, это очень вероятно. В принципе, можно предположить, что появится какая-то компромиссная фигура, которая сможет примирить обе стороны, но пока ее не видно, и каждая сторона пытается настоять на своем", – отметил Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.