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Политолог объяснил тревогу Варшавы из-за оттока из Польши украинцев

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© AFP 2018 / Janek SkarzynskiСезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в ПольшеСезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
В Польше увидели в возможном оттоке украинских рабочих в Германию угрозу экономике. Благодаря трудовым мигрантам с Украины Польша в последнее время показывает экономический рост, отметил в эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов.

В Польше всерьез обеспокоены возможным оттоком украинских рабочих в страны Западной Европы, в частности, в Германию, пишет польское издание Rzeczpospolita.

Сообщается, что немецкий рынок труда может стать намного доступнее для украинцев. В Германии планируют упростить процесс получения рабочей визы для приезжих из стран, не входящих в состав Евросоюза. По данным службы занятости, в таком случае около 59 процентов украинцев выберут немецкие компании.

"Это огромная угроза для польской экономики", – заявил глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот.

Он отметил, что после смягчения немецкого миграционного законодательства нехватка кадров в польских компаниях может вырасти до 500 тысяч вакансий. "Это негативно скажется на экономическом росте в Польше. Кроме того, это вызовет огромное давление на уровень зарплат и приведет к снижению конкурентоспособности наших компаний", – считает Инглот. По его прогнозам, из-за дефицита украинских рабочих в будущем производство товаров широкого потребления может снизиться на десять процентов.

Как рассказал Rzeczpospolita бизнесмен Дариуш Блохер, около четверти работников строительной отрасли – это выходцы с Украины и из Белоруссии, без которых компании "не смогут справиться".

Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов.

"Тревога польских властей связана с тем, что украинцы обеспечивают польскую экономику дешевой рабочей силой. Та экономическая ситуация, которая в настоящее время существует на Украине, обуславливает желание очень многих украинцев, прежде всего, из западных регионов, отправиться на заработки. И Польша здесь выступает одним из наиболее близких и удобных мест. Тот экономический рост, который Польша показывает в последнее время, даже в период рецессии в Европе, обусловлен как раз дешевой рабочей силой, которую поставляет Украина. И теперь, когда украинцы, облюбовавшие Польшу, собираются уехать западнее, это тревожит польские власти, поэтому эти алармистские настроения и возникли", – сказал Сергей Козлов.

По данным министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов граждан страны. При этом в последние годы эти показатели стремительно растут, создавая экономические проблемы самой Украине. Около 20 процентов населения страны ежегодно уезжает на заработки. Как утверждает Евростат, больше всего украинцев выбирают польский рынок труда. 

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