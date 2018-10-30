Политолог о подготовке в США доклада по ДРСМД: решение уже принято

Дональд Трамп поручил Госдепу подготовить доклад по "нарушению" Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем этот документ нужен президенту США.

Президент США Дональд Трамп ждет от госдепартамента доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), следует из документа, который распространил в понедельник Белый дом.

В документе также будет идти речь о возможных ответах на якобы нарушение РФ данного договора.

"Властью, возложенной на меня в качестве гаранта конституции и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 301 главы 3 Кодекса Соединенных Штатов, я настоящим делегирую государственному секретарю во взаимодействии с главой Минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки полномочия представить конгрессу доклад, требуемый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год", – говорится в поручении.

В разделе 1244 речь идет о "комплексном ответе на нарушение РФ договора РСМД".

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов предположил в эфире радио Sputnik, можно ли рассчитывать на то, что доклад будет объективным.

"Скорее всего, нет, поскольку, по сути, все, что мы наблюдаем в последние несколько недель, – это вполне существенная информационная подготовка к выходу из договора. Фактически решение уже принято: те действия, которые Трамп предпринимал все это время, самым наглядным образом свидетельствуют о том, что решение фактически для него уже состоялось, и никаких попятных движений не будет. Поэтому, скорее всего, доклад, о котором идет речь, – это в значительной степени формальный момент с точки зрения принятия решения. И очевидно, что задача чиновников в рамках данного доклада будет состоять в том, чтобы обосновать то решение, которое президент уже принял. Оно неоднозначно даже для американского истеблишмента, у него много оппонентов, и для Трампа сейчас важно подготовиться к тому, чтобы точку зрения о необходимости выхода из договора принял американский истеблишмент", – считает Владимир Шаповалов.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, в то время как Москва его нарушает, и выйдут из договора. Вместе с тем, он считает, что в ДРСМД должен быть включен и Китай. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений договора принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.