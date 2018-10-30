Политолог объяснил, чем Киеву выгоден договор об Азовском море

В МИД Украины выступили против денонсации договора с Россией об Азовском море. Его отмена обернулась бы для Киева миллиардными убытками, рассказал в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.

Украина не получит дополнительных прав от денонсации договора с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, его разрыв грозит лишь возникновением нового территориального спора, заявила во вторник замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Ранее депутат украинского парламента от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник призвал отменить это соглашение. Зеркаль, в свою очередь, заявила, что Киев разрывать соглашение не будет.

"Когда мы продолжаем настаивать на том, что его (договор о совместном использовании Азовского моря) необходимо денонсировать, мы, в принципе, собираемся подтвердить позицию россиян относительно того, что это соглашение действует", – сказала Зеркаль в эфире украинского телеканала ICTV. При этом она обвинила Россию в "нарушении права Украины как прибрежного государства".

"С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит (от денонсации договора), мы можем получить новый территориальный спор с Россией относительно делимитации Азовского моря", – сказала Зеркаль.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев с этим мнением согласен.

"Большая часть политического класса Украины – за разрыв соглашения 2003 года. Тут есть своя логика, потому что они выходят из Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, а соглашение об Азовском море – его логическое развитие. Но там есть раскол. Порошенко, Климкин – вся эта команда за то, чтобы и дальше использовать конфликт в Азовском море, чтобы демонстрировать, что Россия – "агрессор", что они – "жертва", и т.п. Одновременно МИД Украины неоднократно уже высказывался о том, что расторжение договора будет катастрофой. Почему? Вопрос о рыбных запасах будет решаться по-другому. Рыбные запасы моря всегда были огромны, это было самое рыбное море. Но в годы независимости Украины она хищнически грабила ресурсы Азовского моря. Причем все рыборазводные заводы находились на территории России. Получалось, что Россия вкладывала деньги в зарыбление этого моря, а Украина пользовалась. Если это соглашение разорвать, тогда появятся экономические зоны, территориальные воды, И, конечно, такого "рыбного беспредела" Украина себе позволить не сможет. К тому же Россия потребует территориальные воды и экономическую зону со стороны Крыма. Если договор будет разорван, возникнет условие, когда украинские порты Бердянск и Мариуполь просто не смогут работать. Это принесет колоссальные, миллиардные убытки Украине", – сказал Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik.

Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в декабре 2003-го года и вступил в силу в апреле 2004-го. В договоре, в частности, сказано, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины. Согласно договору, Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Военные корабли третьих государств могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в порт одной из сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой стороной.