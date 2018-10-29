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"Вор у вора дубинку украл". Политолог об уголовном деле против Яценюка

(обновлено: 19:08 29.10.2018)
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© РИА Новости / Андрей КравченкоПерейти в фотобанкАрсений Яценюк. Архивное фотоАрсений Яценюк. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Кравченко
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Суд в Киеве постановил завести уголовное дело против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что стоит за этим шагом.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и нынешнего министра юстиции Павла Петренко по подозрению в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов, передает информагентство "Украинские новости", ссылаясь на материалы суда.

По данным агентства, данное решение суд принял 17 октября.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
© AFP 2018 / John Thys
Политолог прокомментировал задержание Яценюка в аэропорту Женевы

"В суде заявитель отметил, что НАБУ ранее отказалось открыть соответствующее уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился с жалобой в суд. Суд удовлетворил его иск и обязал начать расследование в отношении Яценюка, Петренко, а также одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря Министерства юстиции", – сообщает агентство.

Отмечается, что суд обязал НАБУ открыть производство по статьям 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), 366 ("Служебный подлог") и 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей") Уголовного кодекса Украины.

В эфире радио Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко высказал мнение, что это решение суда не будет иметь никаких последствий.

"Думаю, что ни во что это не выльется. Как правило, подобное происходит во время каких-то междоусобных корпоративных войн. Если бы власти захотели разобраться с какими-то проблемами Яценюка, то уголовное дело возбудила бы прокуратура. Вообще достаточно органов, которые могут возбудить против Яценюка уголовное дело. Но в данной ситуации они ничего не собираются делать. НАБУ пытаются заставить возбудить уголовное дело через суд. Понятно, что они ничего возбуждать не будут, а если и будут, то возбудят дело и закроют. В течение какого-то времени это будет информационным поводом, пиар-кампанией, под это дело можно будет слить какую-нибудь информацию, порочащую "светлый образ" бывшего украинского премьера. Скорее всего, там речь идет о том, что вор у вора дубинку украл. То есть что-то не поделили. Не думаю, что это имеет какое-то политическое значение", – сказал Ростислав Ищенко.

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