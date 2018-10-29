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Мнение: призыв Болтона к Армении отказаться от дружбы с РФ оскорбляет армян

(обновлено: 18:03 29.10.2018)
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© Sputnik / Asatur YesayantsСоветник США по национальной безопасности Джон Болтон в посольстве США в ЕреванеСоветник США по национальной безопасности Джон Болтон в посольстве США в Ереване
© Sputnik / Asatur Yesayants
МИД РФ назвал призыв советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к Армении об отказе от дружбы с Россией "бесцеремонностью". В эфире радио Sputnik политолог Илья Гращенков прокомментировал заявление Болтона.

МИД РФ назвал "бесцеремонностью" заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сделанное во время визита в Ереван. Политик призвал Армению отказаться от дружбы с Москвой и прорекламировал американское оружие.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 8 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В ведомстве сравнили слова Болтона с более ранним заявлением американского посла в Ереване Ричарда Миллса, в котором дипломат рассказал о продолжительной целенаправленной поддержке Вашингтоном определенных групп в Армении. Он также пообещал предоставить стране 26 млн долларов для "укрепления гражданского общества и СМИ".

"Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так", – подчеркнули в МИД.

Отмечается, что Болтон "потребовал, чтобы Армения отказалась от "исторических клише" в своих международных отношениях", особо не скрывая, что речь идет о традиционной дружбе с Россией.

"Он также заявил, что ожидает от Пашиняна после парламентских выборов в стране инициативных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию. Естественно, не забыл порекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского", – добавили в ведомстве.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Москве. 22 октября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Совета безопасности РФ
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Болтон побывал с визитом в Ереване на прошлой неделе. Комментируя конфликт вокруг Нагорного Карабаха, политик заявил, что американское "оружие в любом случае лучше российского". При этом решение о его продаже какой-либо из сторон конфликта пока не принято.

Визит Болтона проходил на фоне подготовки к выборам в Армении, активизировавшейся после того, как Никол Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьера Армении в расчете на создание повода для роспуска парламента.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков высказал мнение, что призыв Болтона к Армении отказаться от дружбы с Россией – достаточно присущий его логике шаг.

"Поскольку в глазах Болтона западный мир должен объединиться в противостоянии с Россией, соответственно, вести с ней тесную дружбу – значит, предавать интересы Запада. А поскольку США пытаются вовлечь Армению в ареал западного влияния, как ранее Грузию, то он со всей прямотой высказывается, обозначая крайнюю точку кипения, то есть в принципе прекратить дружеские контакты с Россией. Но он высказывается, не понимая всю ту долгую историю и дружбу, которая связывает наши народы. Поэтому выступать со столь категоричным заявлением, значит, оскорблять самих армян. Многие из них имеют родственников, проживающих в России, многие сами живут в России.  То есть это двусторонние связи, контакты, семьи… Думаю, Болтон здесь, что называется, "хайпит", искусственно радикализирует свои высказывания, чтобы задать некий общий тон, демонстрируя тот вектор поведения, который США хотят использовать применительно к Армении с ее новым руководством, поскольку видит дальнейшее развитие взаимоотношений Армении исключительно в русле западного вектора", – сказал Илья Гращенков.

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