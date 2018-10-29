Мнение: с уходом Меркель политику Германии ждет серьезная переориентация

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет переизбираться на пост председателя ХДС. Она также не будет выдвигаться на пост канцлера в 2021 году. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников прокомментировал это заявление.

Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах канцлера в 2021 году.

"На выборах в 2021 году я не буду выступать в качестве кандидата в канцлеры ФРГ либо в качестве кандидата в депутаты, а также претендовать на другие политические должности", – сказала политик на пресс-конференции в Берлине.

Также она подтвердила, что не будет выдвигаться на декабрьских выборах председателя Христианско-демократического союза. По словам Меркель, она планировала уход с поста главы ХДС еще летом.

Политик возглавляет партию с 2000 года, правительство – с 2005-го. Ее отказ от лидерства означает внутрипартийную гонку за право сменить Меркель на посту канцлера. В марте Меркель избрали на этот пост в четвертый раз подряд, ее полномочия истекают в 2021 году.

По данным Bild, решение канцлера связано с драматичной потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия Христианско-демократический союз получила на выборах в Гессене 27% голосов.

В сентябре рейтинг консервативного блока Христианско-демократической партии с Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС) во главе с Меркель опустился до рекордно низкого показателя в 28%.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение, что для восстановления рейтинга партии и блока необходим новый лидер.

"Ситуация такова, что ее блок действительно пользуется все меньшей популярностью, и выборы в парламент в Гессене показывают, что есть проблемы у ХДС и у союзников из ХСС. Многие возлагают ответственность за падение популярности партии именно на Меркель. И должны быть какие-то внутренние изменения, чтобы микшировать эти репутационные потери: новое лицо партии, возможно, новые лозунги и новые подходы. Но главное – новое лицо. Это, возможно, будет способствовать тому, что падение доверия к ХДС будет снижаться, тенденция в перспективе будет переломлена. Да, это достаточно серьезные изменения. Такую ситуацию, чтобы правящий канцлер Германии, приведший партию к победе на последних выборах, слагал с себя полномочия, трудно себе представить. Обычно так не происходит. Если Меркель уйдет, то будет серьезная переориентация и пересмотр основных ее тезисов, основной ее концепции внутренней и частично во внешней политике. Теперь все будет зависеть от того, кто возглавит ХДС, с какими лозунгами он будет избираться", – сказал Дмитрий Солонников.