Политолог о "деле Хашукджи": американцы застыли в гордом молчании

Ситуация вокруг убийства журналиста Джамаля Хашукджи не повлияла на подготовку визита президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, сообщили в Кремле. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik отметил, что детали этого дела крайне противоречивы.

Ситуация вокруг убийства журналиста Джамаля Хашукджи не повлияла на подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, как отразилась ситуация с убийством журналиста на подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию, Песков заявил: "Никак. Мы сообщили по итогам телефонного разговора Путина и короля, что идет подготовка".

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в минувший четверг провели телефонный разговор. В ходе беседы король Саудовской Аравии проинформировал российского лидера о мерах по расследованию убийства Хашукджи.

Ранее сообщалось, что журналист пропал без вести 2 октября в Турции. Это произошло после того, как он вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. После исчезновения Хашукджи в Эр-Рияде сначала утверждали, что он покинул здание консульства. Позже СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу в Саудовской Аравии задержаны 18 человек.

Между тем, как пишет британская газета Sunday Express со ссылкой на источник, Хашукджи в последнее время искал доказательства использования Саудовской Аравией химического оружия в Йемене. Об этом, как сообщается, рассказал изданию близкий друг погибшего. Также источник в британской разведке сообщил газете, что ведомству было известно, что "что-то происходило" в первую неделю сентября.

"Эти детали включали в себя первоначальные приказы схватить господина Хашукджи и привезти его назад в Саудовскую Аравию для допроса", – заявил собеседник газеты. Другой высокопоставленный источник сообщил, что британские специалисты из MI6 советовали коллегам из Саудовской Аравии отменить операцию, но рекомендация была отклонена.

Разобраться в этой истории будет сложно, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

"Я думаю, не случайно именно британские СМИ начинают раскручивать этот сюжет, вбрасывая все новые сенсационные подробности. Напомню, до этого в той же Британии СМИ излагали и другие версии по поводу гибели Хашукджи – но тоже весьма нелицеприятные для Саудовской Аравии. Общая канва рассуждений – что погибший вышел на какой-то источник информации или канал информации, что представляло угрозу национальной безопасности Саудовской Аравии, и он был после этого уничтожен. Но исчерпывающей версии событий по-прежнему нет: кто был заинтересован во всей этой истории – сказать сложно, британцы только излагают различные версии, застыли в гордом молчании американцы. И все говорит о том, что разобраться в этой истории будет очень сложно", – сказал Станислав Тарасов.

Он напомнил, что сейчас в СМИ появляется много не всегда подтвержденных сообщений о расследовании этого дела, в том числе в Турции.

"Турки ведут себя очень активно. Они используют это событие не только потому, что трагедия произошла на этой территории, но и, прежде всего, они, по всей видимости, выставляют какой-то счет Саудовской Аравии. Это может быть связано с очень многими аспектами их взаимоотношений – и с соперничеством за ведущую роль в суннитском мире, и с очень разным характером их связей с Катаром. Но вполне может случиться, что будет достигнута какая-то договоренность – и все это в один момент прекратится. И узнать всю правду в скором будущем, я думаю, вряд ли удастся. Поэтому пока что мы будем слышать так называемые новости из британских изданий, каких-то ближневосточных изданий, которые будут подбрасывать новые подробности. И именно поэтому мы, очень правильно, на мой взгляд, заняли осторожную позицию в отношении всех этих новостей", – отметил политолог.

Джамаль Хашукджи, в прошлом сотрудник ряда саудовских изданий, а в последнее время – обозреватель The Washington Post, с 2017 года проживал в США.