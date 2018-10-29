Эксперт: в Арктике ни у кого нет такого опыта, как у России

Минприроды РФ сообщило, что намерено построить 12 природоохранных судов для работы в Арктике. Эксперт Никита Куприков в эфире радио Sputnik рассказал, почему воссоздание научной инфраструктуры в Арктике является важнейшей задачей для России.

Минприроды планирует построить 12 природоохранных судов для работы в Арктике, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Эти планы включены в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Арктической зоны России на 2018-2025 годы" и будут выполнены к 2021 году. По существу, появится природоохранный северный флот", – сказал собеседник агентства.

По его словам, задача Минприроды состоит не только в том, чтобы обеспечить общий экологический мониторинг состояния Арктики, но и осуществлять экологический надзор при развитии Северного морского пути и освоении месторождений полезных ископаемых.

"Минприроды и наши инспекторы должны быть готовы к началу масштабного хозяйственного освоения Арктики, чтобы обеспечить соблюдение природоохранного законодательства", – добавили в министерстве.

Перспективу создания нового природоохранного флота для Арктики прокомментировал в эфире радио Sputnik кандидат технических наук, директор АНО Научно-информационный центр "Полярная инициатива" Никита Куприков.

"Присутствие 12-ти судов в этом регионе позволит существенно увеличить зону научных исследований, привлекать новых молодых ученых в Арктику. 12 судов – это в несколько раз больше, чем мы могли себе позволить раньше: 12 научных баз, научных станций. Мы наконец-то можем вернуться к той парадигме, которая была в Советском Союзе, когда на Севере у нас постоянно действовали научно-исследовательские группы, станции. Их было много, они работали в разных районах, это позволяло проводить научные исследования, а это нужно и ученым, и всей России. Ведь Арктика – это, помимо прочего, "кухня погоды". Построить флот – это правильно, дальше флот должен получать правильные научные задачи", – сказал Никита Куприков.

Он напомнил, что именно Россия обладает уникальным опытом научных исследований в Арктике и практического освоения региона.

"Важно не забывать и про полярную авиацию. Нам нужно летать на Север, в отдаленные районы, возить туда ученых. Воссоздание научной инфраструктуры в Арктике – задача, которую нужно поставить во главу угла. Это позволить реализовать инфраструктурные проекты, развивать промышленные проекты. Причем заранее можно сказать, что все масштабные проекты будут реализовываться на российских предприятиях. Ни у кого нет такого опыта, как у России в полярной авиации, в ледокольном флоте, в исследовательских судах в Арктике, мы занимались развитием Арктики, занимаемся и будем заниматься", – заключил Никита Куприков.