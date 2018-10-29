"Приличные люди не подадут руки". Эксперт о приезде "Белых касок" в Канаду

Канада приняла у себя 117 участников организации "Белые каски", пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин назвал позицию Оттавы, по меньшей мере, странной.

По меньшей мере 117 членов организации "Белые каски" приехали в Канаду на прошлой неделе, сообщил местный телеканал CBC News.

В Международный аэропорт Торонто имени Лестера Б. Пирсона прибыла группа из семи семей. Они будут проживать в четырех канадских провинциях: Британской Колумбии, Саскачеване, Онтарио и Новой Шотландии, уточнили СМИ.

О массовой эвакуации из Сирии членов "Белых касок" с семьями стало известно в июле. Израиль сделал это по просьбе США и европейских стран. За одну ночь Сирию покинули 800 человек, их вывезли через Израиль в Иорданию.

Великобритания, Германия и Канада обязались разместить переселенцев в течение трех месяцев.

Недавно в МИД Иордании заявили, что для переселения в западные государства страну покинули около 300 членов организации.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал действия Торонто.

"Когда речь идет о Сирии, об участии там России, то Канада считает своей обязанностью занимать антироссийскую позицию. Но привечание скомпрометировавшей себя организации, которой являются "Белые каски", – это очень странная позиция. Потому что кто только ни вскрыл фейковость деятельности этой организации: что она работает на создание фейковых новостей про какие-то "ужасы" сирийского лидера (Башара) Асада и создание отрицательного имиджа России. Поэтому действие Канады – это скорее антиасадовское, антироссийское действо, привечание членов организации, которая скомпрометировала себя в Сирии настолько, что приличные люди уже не могут пожимать им руку", – сказал Михаил Смолин.

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям.

В интернете можно найти много видеороликов, на которых люди в белых касках спасают раненых из-под завалов. Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

В российском МИД считают деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В частности на них Москва возлагает ответственность за апрельскую провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

В середине октября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Euronews отметил, что, по данным Москвы, Запад пришел в ужас от личных дел членов организации, поэтому их "уже боятся там принимать". Дипломат подчеркнул, что "Белые каски" связаны с группировками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России