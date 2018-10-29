"Прижимают очень жестко". Экономист о кредитном рейтинге Украины

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "B-". В эфире радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов пояснил, о чем говорит этот рейтинг.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "B-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

Fitch поясняет, что рейтинг Украины отражает слабую внешнюю ликвидность и высокий уровень спроса на внешнее финансирование, обусловленные необходимостью погашать суверенный долг. Агентство также отмечает структурные слабости Украины: "в частности, банковский сектор, институциональные ограничения, геополитические и политические риски".

С другой стороны, Fitch указывает на повышение авторитетности и последовательности политики, укрепление макроэкономической стабильности, снижение уровня госдолга и получение двусторонней и многосторонней финансовой помощи.

"Продолжающееся взаимодействие Украины с Международным валютным фондом (МВФ) должно смягчить в краткосрочной перспективе финансовые риски, связанные с погашением долга, выплаты по которому должны начаться в 2019 году, а также с выборами 2019 года", – указывает агентство.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 19 октября заявлял, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины о новом кредитном займе на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 млрд долларов.

Fitch отмечает, что украинское правительство уже получило одобрение парламентом (в первом чтении) госбюджета на 2019 год с дефицитом в 2,3% от ВВП и увеличенными внутренними ценами на газ на 23%. Агентство ожидает, что правление МВФ официально утвердит программу помощи после окончательного принятия бюджета.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов пояснил, о чем говорит рейтинг Fitch.

"Такой рейтинг для любого потенциального кредитора означает, что он прогорит с огромной степенью вероятности, потому что будет дефолт. А теперь посмотрим, зачем такой рейтинг дали Украине. Дело в том, что на Западе недовольны украинским режимом по одной простой причине: они выиграли политически, а экономически не могут освоить страну – им нужно получить землю на Украине, иметь бюрократию, которая защищала бы интересы иностранных компаний, а не местных олигархов. Эти задачи решить не удалось. Поэтому МВФ перешел к политике кредитования "на коротком поводке": давать денег мало, с большим промежутком времени, спрашивая, что сделано из требований. Так была повышена плата для населения за газ. То есть прижимают очень жестко. При этом (президент Украины Петр) Порошенко не может взять денег на банковском рынке, занять у коммерческих банков. Вот какой эффект имеет этот рейтинг", – сказал Василий Колташов.

По его словам, хотя рейтинг во многом отражает реальную ситуацию, дефолта на Украине пока не произойдет. Эксперт объяснил, почему.

"Потому что это было бы катастрофой для МВФ: начался бы снова политический хаос, вся нынешняя политическая группировка слетела бы, нажимать было бы не на кого. Кроме того, резко поднялась бы волна пророссийских настроений – в России-то дефолта нет и не предвидится. Допускать такую ситуацию в МВФ не намерены, то есть допускать какие-то стихийные народные движения, которые будут поворачивать в сторону России. Этот рейтинг как раз прижимает Украину и заставляет ее броситься в объятья МВФ, Всемирного банка, выполнять их требования. А для населения Украины все это, конечно, ужасно", – отметил Василий Колташов.