Эксперт: говоря о ракетах РФ, военные аналитики США ничего не "проворонили"

Американские СМИ пишут об уязвимости американских баз перед российскими ракетами. Зачем такие публикации нужны Пентагону, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Александр Перенджиев.

Вашингтон долгое время уделял особое внимание защите от баллистических ракет, однако Соединенные Штаты забыли о другой серьезной угрозе – российских и китайских крылатых ракетах и беспилотниках, которые могут уничтожить американские базы за рубежом, пишет издание The National Interest со ссылкой на исследование Центра стратегических и бюджетных оценок США.

"На протяжении большей части эпохи после холодной войны министерство обороны США сосредотачивалось на развертывании наземного и морского кинетического оружия для перехвата баллистических ракет", – говорится в исследовании. Между тем, Россия и Китай, как утверждает NI, накапливают огромные запасы управляемого оружия, угрожающего американским базам.

Центр стратегических и бюджетных оценок описывает огромный спектр угроз для американских баз, среди которых упоминаются российские ракетные комплексы "Искандер", а также гиперзвуковые комплексы "Кинжал", которые могут поразить американские базы в Европе.

Авторы исследования считают "маловероятным то, что Агентству противоракетной обороны США хватит опыта и финансирования для разработки гораздо более надежной "системы систем", способной в ближайшем будущем защитить важнейшие объекты инфраструктуры в США и американские военные объекты за границей от массированного залпового огня", заключает The National Interest.

Доцент Российского экономического университета им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев предположил в эфире радио Sputnik, каковы цели этой публикации.

"Эта статья призвана сформировать общественное мнение в США, обосновать большие расходы на военные цели и предстоящее их повышение. Никто там ничего не забывал, это рассчитано на наивного обывателя, который прочитает, что аналитики якобы что-то проворонили. На самом деле их аналитики нормально следят за ситуацией. В Пентагоне вообще нормально развиты информационные технологии и обработка информации. После всех заявлений Трампа о том, что необходимо будет устроить гонку вооружений, в том числе и в ядерной сфере, идет давление на общественное мнение. Для того, чтобы реализовать то или иное решение, требуется информационное обеспечение. В данном случае это делается больше для внутреннего пользования. И я бы не стал все это принимать за чистую монету", – сказал Александр Перенджиев.

Ранее специалист по политике в области ядерных технологий Джеймс Эктон заявил в интервью NI, что Вашингтон признал неспособность противостоять российскому гиперзвуковому оружию. По его словам, Агентство противоракетной обороны США столкнулось с тем фактом, что современные американские перехватчики неспособны справиться с маневренными гиперзвуковыми ракетами своих противников.