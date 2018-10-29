Авиаэксперт о крушении Boeing в Индонезии: была аварийная ситуация

После крушения самолета Boeing 737 MAX у берегов Индонезии выживших нет, заявил представитель национального агентства по преодолению ЧС. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

После крушения самолета Boeing 737 MAX у берегов Индонезии выживших нет, заявил представитель национального агентства по преодолению ЧС.

"В результате крушения выживших нет", – заявил представитель агентства РИА Новости.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). Первое сообщение, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа.

В Lion Air указали, что самолет был произведен в 2018 году и находился в эксплуатации с 15 августа.

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов предположил в эфире радио Sputnik, что могло стать причиной катастрофы.

"Очень трудно сейчас говорить о том, что случилось на борту. Но если практически сразу после взлета экипаж запросил экстренную посадку, то это было связано с тем, что все-таки была аварийная ситуация: или развивались отказы авиационной техники, и было ясно, что продолжать полет практически невозможно. В Индонезии, может быть, и условия по метеорологическому обеспечению очень тяжелые, там могут быть и дожди, и туманы. Все это могло как-то отразиться на безопасности полетов. Хотя нужно сказать, что, несмотря на аварийные случаи с авиационным транспортом, отказы техники, ошибки летного состава, все равно этот вид транспорта остается одним из самых безопасных в мире", – сказал Владимир Попов.