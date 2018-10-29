"Политическая апатия". Эксперт о выборах в Грузии

В Грузии состоится второй тур президентских выборов, объявил ЦИК страны. Свое мнение о том, почему многих людей в Грузии перестал интересовать избирательный процесс, в эфире радио Sputnik высказал эксперт Богдан Безпалько.

В Грузии состоится второй этап президентских выборов, потому что ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50 процентов голосов. Об этом говорится на сайте ЦИК Грузии по результатам обработки 98,25 процентов данных с участков.

Так, независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 38,6 процентов голосов, а кандидат от оппозиции Григол Вашадзе – 37,75 процентов. Они оба вышли во второй тур, который должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.

В воскресенье в Грузии прошли выборы президента, который избирается сроком на шесть лет. Итоговая явка составила 46,74%.

В предвыборной гонке участвовали 25 кандидатов. Основными конкурентами считались экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", и бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

Это были последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства будут выбирать 300 делегатов.

Граждане Грузии больше в выборы не верят, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

"В Грузии очень сильна политическая апатия. По результатам соцопросов, исследований общественного мнения, было очевидно, что большинство грузин выборы вообще интересуют мало, и они не связывают с ними никаких надежд. Что касается госпожи Зурабишвили, то вполне очевидно, что она набрала достаточно большое количество голосов просто потому, что самое большое количество рекламы и пиара было связано с ее персоной. В это вкладывались достаточно большие, по грузинским меркам, деньги, и это привело к тому, что она получила достаточно большое количество голосов", – сказал Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

Он объяснил, почему население Грузии больше не возлагает надежд на голосование.

"Говорить о том, что выборы в Грузии проходят демократическим путем, можно. Но с другой стороны, мы видим, что большинство граждан просто отказываются от выборов, не увязывают свое будущее с выборами и не верят ни одному из кандидатов. За все прошедшие годы, несмотря на громогласные заявления кандидатов в президенты и уже действующих президентов, Грузия не смогла добиться процветания, того, что ей обещали с 90-х годов. Поэтому естественно, что никому из тех, кто обещает очередные быстрые позитивные изменения, не доверяют", – полагает Богдан Безпалько.