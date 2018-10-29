"Какой-то спектакль". Эксперт о дезинформации про советников РФ в ЦАР

МИД РФ опроверг информацию об ультиматуме "российским военным" в ЦАР. Кому и для чего могли понадобиться сообщения о якобы предъявленных повстанцами требованиях, в эфире радио Sputnik предположил политолог Юрий Светов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложной появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что повстанцы в Центральноафриканской республике якобы выдвинули ультиматум о выводе "российских военных".

"Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации", – добавила она.

Некоторые СМИ написали, что повстанцы потребовали от властей ЦАР в двухдневный срок вывести с ряда территорий свои силы, "включая российских военных".

Ранее в МИД сообщали, что Москва намерена продолжать помогать ЦАР в восстановлении национальных вооруженных сил, и более тысячи военных этой страны уже прошли обучение.

"Принимая во внимание сложившуюся тяжелую ситуацию в Центральноафриканской Республике, Президент этой страны Ф. А. (Фостен-Арканж – ред.) Туадера обратился к российской стороне с просьбой о содействии в укреплении национальных вооруженных сил и органов безопасности. Исходя из традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Москвой и Банги, Россией было принято решение на безвозмездной основе оказать партнерам военно-техническую помощь, которая осуществляется в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН", – заявили в российском министерстве.

Политолог, журналист Юрий Светов считает, что за дезинформацией относительно российских военных в ЦАР стоят серьезные силы.

"Вокруг пребывания российских военных советников в ЦАР давно разыгрывается какой-то спектакль, идет планомерная атака на сам этот факт. Мы можем вспомнить пресловутые расследования о роли военных там, историю с гибелью журналистов – вся эта последовательность событий показывает, что за сценой находятся серьезные вдохновители такого рода "разоблачений". Такое впечатление, что затронуты серьезные экономические интересы каких-то сил, и они придумывают все время такого рода истории. Вообще, это было бы удивительно, если бы повстанцев заинтересовало пребывание там советников – не тех, кто участвует в боях, а консультантов. Думаю, дальше еще будут такого рода истории", – сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

Одна из самых бедных стран в мире, ЦАР находится в состоянии обостренной внутриполитической ситуации с 2013 года. В сентябре 2014 года для стабилизации ситуации в стране Организацией Объединенных Наций была создана многопрофильная комплексная миссия (MINUSCA).

30 июля этого года в ЦАР погибли российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил направивший журналистов в страну Центр управления расследованиями, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР.