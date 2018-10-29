"Россию ставят в сложные условия". Аналитик о размещении комплексов РЭБ

Минобороны разместит комплексы РЭБ "Самарканд" в 13 воинских частях, следует из документации министерства. О необходимости этой меры в эфире радио Sputnik рассказал военный аналитик Александр Жилин.

Минобороны России разместит комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" в 13 воинских частях, в том числе в Калининградской области.

Ведомство объявило тендер на их текущий ремонт, монтаж и доработку, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 61 млн рублей. Все комплексы должны быть введены в эксплуатацию до 10 ноября 2019 года.

По информации из открытых источников, новое оружие появится в Мурманской, Калининградской, Нижегородской, Московской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области и в Белоруссии.

Комплексы "Самарканд" в 2017 году поступили на вооружение Северного флота. Кроме этого, они применяются на всех надводных кораблях – крейсерах и миноносцах.

Их основная задача – создание помех на линях связи противника.

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что Россия вынуждена предпринимать такие шаги.

"Это все связано с тем, что наши партнеры ставят Россию в достаточно сложные условия с учетом перспектив выхода Соединенных Штатов из договора по ракетам средней и меньшей дальности, а также максимального приближения к нашим границам ударных комплексов США, которые размещаются в Восточной Европе. Мы не можем работать так, как работают американцы, которые при планировании не учитывают безопасность и перспективы мирного населения. Поэтому, с одной стороны, мы, конечно, размещаем ракеты, которые могут дать, что называется, встречный бой. Но мы размещаем и системы РЭБ, чтобы максимально затруднить действия противника и до последнего попытаться избежать военной фазы, чтобы не подвергать смертельному риску людей. В том числе – и в странах Восточной Европы, под прикрытием которых американцы размещают свои ударные комплексы", – сказал Александр Жилин.