Мнение: Европе нужно искать "зацепки" для перезагрузки отношений с Россией

Журналист Bild раскритиковал Ангелу Меркель за "излишнее" дружелюбие к Владимиру Путину. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень, европейским журналистам стоит ответственнее относиться к своим высказываниях.

Журналист немецкого издания Bild раскритиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель за "излишнее" дружелюбие по отношению к президенту России Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану во время четырехстороннего саммита в Стамбуле.

В публикации с заголовком "Должна ли Меркель держаться за руки с Путиным и Эрдоганом?" речь идет о фотографии, на которой федеральный канцлер стоит между российским и турецким лидерами. Журналист Bild Джулиан Репке задается вопросом, имеет ли Меркель право проявлять "столь дружелюбное" отношение к "авторитарным" руководителям.

В материале Репке приводит высказывание вице-председателя федерального собрания Гамбурга от партии "Левые" Кансу Оздемир. По словам немецкого политика, ее "тошнит" от того, что Меркель пожимает "кровавую руку" Эрдогана и "выстилает перед ним красную дорожку".

Bild также цитирует представителя Фонда Фридриха Науманна Дирка Кунце, заявившего, что Меркель стоит рука об руку с Путиным и Эрдоганом, хотя вместо этого ей надо было потребовать, чтобы Россия занялась восстановлением Сирии.

"Фотографии говорят более тысячи слов. Меркель потеряла свой внутренний, а теперь и внешнеполитический компас. Демонстративной близости с авторитарными лидерами точно быть не должно", — заявил Bild представитель Свободной демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Михаил Тюрер.

При этом таблоид пишет, что нашлись и те, кто не увидел в снимке из Стамбула ничего возмутительного. Так, польский политолог Адам Трачик считает, что "глупо жаловаться на обычную для таких встреч фотографию".

В конце материала Bild приводит слова самой Меркель, заявившей о "серьезном прогрессе" в создании демилитаризованной зоны в Идлибе и предотвращении гуманитарной катастрофы в стране. Автор статьи отмечает, что канцлер положительно охарактеризовала итоги четырехстороннего саммита.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень уверен, что сейчас европейские лидеры должны использовать любую возможность наладить отношения с Россией.

"Антироссийская риторика, как известно, стала просто трендом. В то же время совершенно непонятна такая безответственность в условиях, когда идет речь об отмене ДРСМД, когда Европа находится в таком сложном положении и ведет торговую войну с Трампом, когда вообще любая зацепка для Меркель и ЕС хоть как-то перезагрузить отношения с Россией – это шанс избежать катастрофических последствий. Тем более, надо понимать, что в нынешней ситуации Европа становится самым уязвимым звеном. Поэтому настало время для представителей западной прессы ответственно относиться к своим высказываниям и суждениям, потому что ситуация в мире значительно более хрупкая, чем в прежние десятилетия. Кроме того, невозможно не понимать, что, несмотря на режим санкций, экономическое сотрудничество России и Германии дало резкий прирост, помимо санкционных позиций, по другим позициям в 2016-2017 году. Это как раз то, за что можно зацепиться. Можно зацепиться и за возможность вообще любого разговора между первыми лицами государств. Мы надеемся, что состоится и разговор Путина с Трампом. Надеемся, что переговорный процесс начнет новый отсчет", – сказал Евгений Бень в эфире радио Sputnik.

Это не первый раз, когда Bild пытается разглядеть "скрытый смысл" в событиях, связанных с российским президентом. Так, в конце мая на сайте немецкого таблоида появилась статья, автор которой раскритиковал Путина за то, что тот подарил Меркель букет. По мнению журналиста, ведущие политики мира должны пожимать друг другу руки, а не дарить цветы. Букет напомнил канцлеру о том, что она женщина, утверждалось в статье. Автору материала это показалось "оскорбительным". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, отметил, что дарить женщинам цветы в России – признак хорошего тона.