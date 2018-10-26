Военный эксперт объяснил, почему в Пентагоне заговорили о подлодках РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление американского адмирала о том, что подводный флот России расширил присутствие в северной части Атлантики и в Северном Ледовитом океане.

Подводные силы ВМФ России не наращивали присутствие у берегов Северной Атлантики и Арктики, но боеготовность укрепили, считают опрошенные в пятницу РИА Новости бывшие командующие российских флотов.

Так они прокомментировали заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго о том, что подводный флот России расширил присутствие в северной части Атлантического океана, а также в Северном Ледовитом океане.

По его данным, у России более 40 подводных лодок, половина которых сосредоточена на Северном флоте и может работать в Северной Атлантике и Арктике. Адмирал назвал российский подводный флот мощным и заметил, что ВМФ РФ вкладывает деньги в его модернизацию.

"Отдельного усиления подводного флота России у берегов Северной Атлантики и Арктики не наблюдаю. Северный флот обладает сильной группировкой сил в районе Атлантики. По данным открытых источников, в ВМФ России находятся порядка 60 атомных и дизельных подлодок, большая часть из которых – на Северном флоте ", – сказал командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.

Схожего мнения придерживается и командующий Балтийским флотом (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев. По его словам, и у нас, и у США есть такие подводные силы, которые действуют во всех районах Мирового океана.

"Речи о явном расширении присутствия подводного флота России у берегов Северной Атлантики и Арктики не идет, однако можно говорить об усилении боеготовности наших кораблей", – констатировал собеседник агентства.

Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о заявлении адмирала Джеймса Фогго.

"На мой взгляд, такие заявления делаются в том числе для того, чтобы нивелировать впечатление от крупномасштабных учений НАТО, которые сейчас проводятся в Норвегии и у ее берегов (учения Trident Juncture 2018, — ред.). Учений таких масштабов у них не было не только в последние десятилетия, но, кажется, даже и в советское время. Причем проводятся они совсем недалеко от российской границы", – отметил Василий Дандыкин.

Он отметил, что российский подводный флот в последние годы действительно активно совершенствуется – но то же самое можно сказать и о флотах стран НАТО.

"Если сравнивать наш подводный флот с флотами стран НАТО, включая США, то там многоцелевых подводных лодок гораздо больше, и они сейчас очень активно закладывают новые подлодки. У нас тоже подводный флот совершенствуется, натовцев, насколько можно понять по их заявлениям, особенно беспокоят многоцелевые лодки четвертого поколения – "Северодвинск", "Казань", которые по многим параметрам превосходит подлодки стран НАТО. Но мне кажется, что в их заявлениях по этому поводу замешаны не только политические мотивы, но и аппетиты американского ВПК, рупорами которого выступают генералы и адмиралы Пентагона. И эти постоянные ссылки на то, что Россия становится сильнее – это явный призыв к Вашингтону и впредь не жалеть средств на и без того небывалый американский военный бюджет, в том числе и на строительство новых атомных подводных лодок", – считает Василий Дандыкин.