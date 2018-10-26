Политолог: Германия и от "Северного потока-3" не откажется

Правительство ФРГ заявило, что его позиция по проекту газопровода "Северный поток-2" остается неизменной. Политолог Адрей Суздальцев в эфире радио Sputnik разъяснил, почему Германия продолжает делать ставку на трубопроводный российский газ.

Позиция правительства ФРГ по проекту газопровода "Северный поток-2" остается неизменной, это коммерческий проект, однако транзит газа через Украину должен быть сохранен, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Относительно Nord Stream 2 нет новой позиции… Могу повторить еще раз позицию правительства ФРГ по Nord Stream 2. Она остается неизменной. Речь идет прежде всего о коммерческом проекте. Одновременно Германия и другие государства ЕС заинтересованы, чтобы Украина продолжала играть роль в транзите российского газа", – сказала Деммер.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik назвал позицию ФРГ по "Северному потоку-2" естественной и понятной.

"Выбор Германии в пользу трубопроводного российского газа естественен и понятен – он самый дешевый и в этом смысле ему нет альтернативы. При этом Берлин согласился построить и терминал для приема сжиженного природного газа, но говорить о том, что американский СПГ когда-нибудь вытеснит трубопроводный газ из России, не приходится. По идее, каждая страна Евросоюза обязана иметь трех разных поставщиков энергоносителей, некоторые имеют даже четырех. Европа уже много построила терминалов для приема сжиженного природного газа. Но они не загружены, потому что СПГ проигрывает трубопроводному газу. Так что Германия не откажется от "Северного потока-2", и есть такое ощущение, что она не откажется и от "Северного потока-3", если такая идея когда-нибудь возникнет. Потому что в современном мире никто не отказывается от энергоносителей, тем более таких, которые имеют конкурентоспособную цену", – заключил Андрей Суздальцев.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря – РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство, их лидеры уверены, что это политический проект.

Представители американской власти, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли, что намерены противодействовать реализации "Северного потока-2". Звучали заявления и о возможности введения санкций против участников проекта.