Крымский политолог: с комиссией по Азовскому морю в Киеве вышло забавно

Украинские пограничники запретили въезд на Украину членам российской делегации в комиссии по рыболовству в Азовском море, сообщили СМИ. Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik изложил свой взгляд на ситуацию.

Украинские пограничники запретили въезд на Украину Игорю Рулеву, главе российской делегации в комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Об этом агентству УНН заявили в пограничной службе Украины.

"Вчера во время оформления на вылет из Украины в Стамбул пограничники <…> сообщили и господину Рулеву, и двум другим членам этой комиссии о запрете въезда на Украину в течение трех лет", – сообщили в ведомстве. Уточняется, что решение принято в связи с тем, что россияне посещали Крым.

По данным украинских СМИ, комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море начала свою работу 23 октября в Киеве, но затем работа была приостановлена в связи с требованием госструктур Украины выдворить членов российской делегации.

УНН со ссылкой на секретаря комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника также сообщило, что украинских делегатов, участвовавших в работе комиссии вместе с россиянами, проверит СБУ на предмет сотрудничества со "страной-агрессором".

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Ситуация вышла забавная: одно украинское ведомство то ли не знает, что делает другое, то ли сознательно вредит ему. Как видно из самой информации, российская делегация находилась в Киеве для работы по вопросам, которые для Украины являются, наверное, даже более важными – по вопросам рыболовства в Азовском море. Но, как видим, СБУ преподнесло россиянам сюрприз. Названные причины такого поведения СБУ – откровенно надуманные. На самом деле за ними кроется либо элементарное туповатое непонимание ситуации, когда одно из ведомств действует так, как уже привыкло, не обращая внимания на интересы страны, либо, наоборот, между главами ведомств – Минсельхоза Украины, который ведает вопросами рыболовства и СБУ – существуют некие противоречия и в данном случае они и проявились. В любом случае это еще раз свидетельствует о том, что государственная система Украины находится в состоянии хаоса, в котором сами украинские чиновники не в состоянии разобраться", – сказал Владимир Джаралла.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.