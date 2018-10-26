Чижов: выход США из договора по РСМД ставит Европу под удар

Нет гарантии того, что в Евросоюзе не появятся американские ракеты средней и меньшей дальности после выхода США из договора по РСМД. Чем рискуют страны ЕС, в интервью радио Sputnik рассказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Европейские политики говорят, что возможный выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) их не касается, поскольку ЕС – это не военная организация. Но, как отметил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, такое развитие событий несет дополнительные риски для европейских стран: США смогут разместить ракеты на территории ЕС, как это было во времена Советского Союза. А тогда, по словам Владимира Чижова, на Европу и были нацелены тогдашние советские ракеты средней дальности.

"Я исхожу из того, что в это время мы будем наблюдать реакцию, в первую очередь, со стороны европейских стран. 30 лет назад, когда этот договор был подписан, уже тогда были дискуссии, как на Западе, так и в Советском Союзе, кому договор выгоднее. К однозначному выводу стороны тогда не пришли. Есть разные точки зрения. Но то, что он больше всего выгоден Европе, это однозначно, потому что именно в Европе – в Италии, Германии и еще кое-где – были размещены ракеты средней дальности, и именно на Европу были нацелены тогдашние советские ракеты средней дальности. Я исхожу из того, что в континентальной части Европы люди не утратили здравого смысла и инстинкта самосохранения и должны понимать, что отказ от этого договора, в отсутствии какой-либо альтернативы, приведет к реанимации этого класса вооружения и вопроса, куда будут нацелены те и другие ракеты", – сказал Владимир Чижов в интервью радио Sputnik на полях XI Евразийского экономического форума в Вероне.

Слушайте полную версию интервью: