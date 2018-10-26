Эксперт: на российском рынке сахара – ничего "сверхнеобычного"

Федеральная антимонопольная служба изучит ситуацию с ростом цен на сахар в РФ и сообщит о результатах, заявил глава ведомства Игорь Артемьев. Эксперт Евгений Иванов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что поводов для тревоги нет.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение 10 дней изучит ситуацию с ростом цен на сахар в РФ и сообщит о результатах, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Мы сейчас как раз разбираемся с этой темой. Вы должны понимать, что сахар – биржевой товар, он котируется на бирже и международных биржах, и мы в этом смысле зависим от конъюнктуры. Если возникает дефицит, цены могут на бирже расти. Они периодически по синусоиде то растут, то падают. Но когда они падают, этого никто не замечает, а когда они повышаются, все, естественно, беспокоятся", – объяснил Артемьев.

"Нам нужно около 10 дней, чтобы разобраться, и мы вам доложим о причинах", – добавил он.

Между тем, в пресс-службе Минсельхоза РФ заявили РИА Новости, что предпосылок для возникновения дефицита сахара на внутреннем российском рынке не имеется.

Как отметили в ведомстве, в последние годы достигнуты рекордные показатели производства сахара из сахарной свеклы. Так, в 2017 году производство составило 6,7 миллиона тонн, что позволило полностью заместить производство сахара из тростникового сахара-сырца и увеличить экспорт сахара в 2017 году до рекордных показателей (550 тысяч тонн).

"Внутреннее потребление сахара составляет около 5,8 миллиона тонн и при производстве не менее 6 миллионов тонн в год с учетом переходящих запасов на начало 2018 года (4,8 миллиона тонн) полностью обеспечивается. В этой связи предпосылок к возникновению дефицита сахара на внутреннем рынке не имеется", – добавили в министерстве.

В Минсельхозе также отметили, что цены производителей на сахар являются высоковолатильными. В 2017 году цены производителей сложились на уровне 22,98 рубля за килограмм и соответствовали уровню 2013 года (23 рубля за килограмм). В 2018 году цены производителей (35,95 рубля за килограмм) восстанавливаются до уровня 2016 года (когда они составляли 36,9 рубля за килограмм).

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов в эфире радио Sputnik отметил, что в нынешней динамике цен на сахар нет ничего необычного.

"Сахар является типичным биржевым товаром, цены на который очень динамичны и могут измениться вдвое за полгода в любую сторону, и динамика оптовых цен в России и в мире неоднократно это подтверждала. Сейчас в этой динамике ничего сверхнеобычного нет. Основная причина нынешнего роста (цен производителей в РФ, – ред.) – это негативные новости по урожайности сахарной свеклы, особенно на юге, где из-за засухи урожайность оказалась на четверть ниже прошлогодней и в целом урожай сахарной свеклы будет заметно ниже – чуть более 40 миллионов тонн против прошлогодних примерно 52 миллионов тонн. При этом некоторая компенсация снижения валовых показателей заключается в высокой сахаристости свеклы и в более высоком выходе сахара в этом сезоне по сравнению с предыдущим", – рассказал Евгений Иванов.

Он отметил, что сахара в России вполне достаточно для существующего уровня потребления.

"Никаких проблем с наличием сахара в России нет, снижение производства компенсируется небольшим импортом, резким сокращением экспорта и накопленными за предыдущие три сезона запасами. Это происходит после двух сезонов нетто-экспорта, когда экспорт заметно превышал небольшой импорт, который был всегда. В этом сезоне экспорт будет совсем маленький, а импорт – традиционный, порядка 300 тысяч тонн, в основном – из Белоруссии", – сказал Евгений Иванов.

По данным Минсельхоза РФ, в октябре в России наблюдался рост оптовых цен на сахар. Так, по состоянию на 25 сентября оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе (Краснодар выступает базисом для определения цены) составляла 32,16 рубля за килограмм (рост на 22% к аналогичному периоду 2017 года), то по состоянию на 18 октября – уже 35,97 рубля за килограмм (рост на 50% в годовом выражении).

Потребительские цены, по данным министерства, изменились меньше: на 24 сентября цена составляла 41,13 рубля за килограмм (рост на 1,6% в годовом выражении), на 15 октября – 42,7 рубля (плюс 5,4%).

При этом с конца сентября наблюдается рост биржевых котировок сахара-сырца: котировки на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по состоянию на 26 сентября составляли 218 долларов за тонну, а на 17 октября – уже 303 доллара.