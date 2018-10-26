"Странное заявление". Религиовед оценил идею Киева о переименовании церквей

"Киевский патриархат" хочет отобрать название у канонической Украинской православной церкви. В эфире радио Sputnik эти намерения прокомментировал религиовед, историк религий Юрий Табак.

В украинской неканонической церковной структуре – Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) – заявили, что после обретения автокефалии она получит название "Украинская православная церковь", а каноническая УПЦ Московского патриархата должна называться "Русская православная церковь в Украине".

"Название будет "Украинская православная церковь" – официальное. Второе название – "Киевский патриархат"", – уточнил глава неканонической УПЦ КП Филарет.

Сторонники Филарета внесли в Верховную раду соответствующий законопроект.

"Должны верующие люди знать правду, к какой церкви они должны принадлежать – Украинской или Русской? Имеют право знать правду. Поэтому мы просим Верховную раду принять такой закон, чтобы церковь в Украине, которая называется "Украинская православная церковь", носила свое правдивое название – "Русская православная церковь в Украине", – заявил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Украинские власти и неканонические церковные структуры рассчитывают получить от Константинополя томос об автокефалии. Однако его могут выдать только "объединенной" церкви, предстоятеля которой должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Дату собора пока не назначили. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

В эфире радио Sputnik религиовед, историк религий Юрий Табак прокомментировал инициативу УПЦ КП по переименованию церквей.

"Это стремление понятное в нынешних условиях, в условиях конфликта. Но на самом деле это довольно странное заявление, потому что не в их полномочиях, не в их компетенции менять названия церкви. Например, даже непризнанные церкви в России, которые не относятся к Московскому патриархату и которые в какой-то степени являются альтернативными церквами, не лишаются названий. Никто у них не отбирает названия Российской церкви. Мало того, существуют неправославные церкви в России иностранные, они тоже носят название "Российская церковь". Поэтому на территории Украины отобрать это название – это очень странно, это требует юридических разбирательств. Но поскольку все там пока идет неправовым образом, то предугадать результат довольно сложно", – сказал Юрий Табак.

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине. В частности, он отозвал акт 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата, а также отменил анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера еще одной неканонической структуры – "Украинской автокефальной православной церкви" – Макария и их последователей.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.