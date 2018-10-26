Мнение: слова Хуга разрушают "ажурную ложь" Киева о "военных РФ" в Донбассе

В Раде раскритиковали заявление замглавы миссии ОБСЕ Александра Хуга об отсутствии российских ВС в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев высказал мнение, что украинские политики в своих суждениях вышли за рамки лжи в зону абсолютного абсурда.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала "ущербным и неудачным" заявление замглавы миссии ОБСЕ Александра Хуга о том, что наблюдатели организации не обнаружили в Донбассе доказательств российского присутствия.

"Мне искренне жаль, что… миссия (Хуга – ред.) на посту заместителя председателя СММ (Специальная мониторинговая миссия – ред.) ОБСЕ завершается таким очевидно ущербным и неудачным заявлением. Надеюсь, это просто неудачно сформулированная им фраза, а не позиция", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Вице-спикер утверждает, что миссия ОБСЕ якобы каждую неделю фиксирует в Донбассе российскую военную технику, которую "не купишь на базаре". При этом она не привела каких-либо доказательств того, что представители ОБСЕ действительно фиксируют такие факты.

Ранее Хуг в интервью журналу Foreign Policy отметил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского присутствия на востоке Украины. Позже журнал удалил это высказывание. В издании сообщили, что "оно не передавало ту точку зрения, которую он хотел обозначить". Хуг также говорил, что члены миссии видели на востоке Украины людей в куртках с опознавательными знаками Российской Федерации, добавив при этом, что "такие куртки можно купить везде".

Александр Хуг покидает пост заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине 31 октября.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев прокомментировал реакцию в Раде на слова представителя СММ ОБСЕ.

"Реакция Киева стандартна. Есть такая формулировка: живем в эпоху постправды. А Украина живет в эпоху постлжи. То есть она уже вышла даже за рамки лжи в зону полного, абсолютного абсурда, когда никакая информация не имеет никакого смысла, кроме пропагандистского, а пропаганда возможна только одна – антироссийская. Как события времен "евромайдана", так и Минские соглашения для Киева образовывались по одному и тому же принципу: подписать, что угодно – не выполнить ничего. Заявления Хуга разрушают эту ажурную ложь, построенную на пустом месте, и дико выводит из себя наших так называемых украинских партнеров. Потому что рушится вся их система доводов, построенная на одном: что против них ведет войну Россия, а они – обороняющаяся в отечественной войне сторона", – сказал Дмитрий Юрьев.