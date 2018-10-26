Политолог: рейтинговые агентства "ничего не могут поделать" с рейтингом РФ

Ужесточение антироссийских санкций США не приведет к понижению суверенного рейтинга России, сообщили в Moody's. Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik объяснил, что означает это сообщение.

Ужесточение антироссийских санкций США не приведет к понижению суверенного рейтинга России, сообщила в интервью РИА Новости старший вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу Российской Федерации Кристин Линдоу.

"Если будут введены более жесткие санкции, мы, вероятно, возьмем паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня", – рассказала Линдоу. В то же время, по ее словам, в случае ужесточения санкций прогноз могут пересмотреть с позитивного на стабильный.

Moody's в январе улучшило прогноз по рейтингу России со стабильного на позитивный. Одновременно рейтинг был подтвержден на уровне "Вa1" – неинвестиционном по шкале агентства.

По словам Линдоу, в последние четыре года Москва продемонстрировала способность справляться с ограничительными мерами. С течением времени их влияние становилось меньше, а ЦБ и Минфин "адаптировали свою политику для противодействия санкциям".

В четверг на конференции Moody's Линдоу сообщила, что агентство при отсутствии санкций или изменений внутри страны может повысить рейтинг России до инвестиционного уровня в 2019 году.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление ведущего аналитика Moody's.

"Во-первых, нужно сказать, что западные рейтинговые агентства абсолютно подконтрольны истеблишменту и дают не объективную картину, а картину, которая им выгодна. Они занижают положение России, в том числе по инвестиционному климату. Но если даже они в нынешней ситуации говорят, что ничего не могут поделать и не могут понизить нам суверенный рейтинг, то это косвенное свидетельство того, что санкции США и Евросоюза не достигают тех целей, которые заявлены. То есть торможение определенное экономики есть, но в то же время есть и рост. Российская экономика растет на точно таком же уровне, что и большинство европейских стран, или, например, Япония – при том, что те страны не находятся под санкциями и считаются вполне благополучными", – сказал Олег Матвейчев.

Российский рынок акций и рубль оказались под давлением в апреле и августе после намерений США ввести дополнительные санкции против России. Группа сенаторов летом внесла проект закона, в том числе о санкциях против нового российского госдолга и госбанков. В списке возможных фигурантов – ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.