Дмитрий Галихин: Борис Темирканов был ориентиром для музыкантов

Скончался народный артист России Борис Темирканов. В эфире радио Sputnik оперный певец, президент Фонда им. Чайковского Дмитрий Галихин отметил, что знаменитый композитор и дирижер всегда оставался для коллег "постоянной величиной".

Народный артист России, председатель Союза композиторов Кабардино-Балкарии, главный дирижер симфонического оркестра государственной филармонии КБР Борис Темирканов скончался на 82-м году жизни, сообщили РИА Новости в министерстве культуры региона.

Соболезнования родным и близким Темирканова выразил врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "В памяти всех, кто знал Бориса Хатуевича Темирканова, он навсегда останется как талантливый музыкант и человек большого личного обаяния", – сказал он.

Коков отметил, что первое публичное выступление Бориса Темирканова состоялось в сентябре 1951 года в республиканском драматическом театре, где партию скрипки исполнил его младший брат, ныне всемирно известный дирижер, руководитель академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов.

На протяжении многих лет Борис Темирканов был главным дирижером симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии, он возглавлял министерство культуры республики, Союз композиторов КБР, был автором первых сочинений для кабардинской гармоники в сопровождении симфонического оркестра. Награжден орденом Дружбы народов.

В эфире радио Sputnik оперный певец, президент Фонда им. Чайковского Дмитрий Галихин отметил, что Борис Темирканов был ориентиром для музыкантов.

"Для нас он является представителем той эпической школы, наследия нашей классической музыки. Мы понесли очень серьезную утрату. Слава богу, что у Темирканова большое количество записей. На этих записях будет учиться еще не одно поколение наших инструменталистов и дирижеров. Это серьезное наследие нашего искусства. Безусловно, его смерть – невосполнимая потеря. Темирканов был некой постоянной величиной, которая позволяет нам ориентироваться. Есть ориентиры нашего классического искусства. Темирканов был именно таким ориентиром. Мы считали, что он всегда рядом с нами. Сегодня его не стало. Это, конечно, беда…", – сказал Дмитрий Галихин.