"Долгая история". Авиаэксперт прокомментировал приостановку полетов F-35

Пентагон приостановил полеты около двадцати истребителей F-35 из-за проблем с топливной системой, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко.

Министерство обороны США приостановило полеты ряда истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает Marine Times со ссылкой на управление совместных программ Пентагона.

"В дополнение к ранее обнаруженной неисправности анализ выявил две трубы подачи топлива, которые требуют проверки", – отметили в ведомстве.

Сообщается, что самолеты предназначались для Корпуса морской пехоты США.

В пресс-службе управления отказались назвать точное число бомбардировщиков, требующих проверки. Однако, по данным источников Marine Times, около двадцати F-35 могут быть сняты с полетов в ближайшее время.

Ранее Пентагон уже приостанавливал полеты самолетов этого типа, чтобы исследовать возможные неполадки после крушения F-35B в конце сентября в Южной Каролине.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал ситуацию.

"Проблема F-35 состоит в том, что это машина невероятно сложная, возможно, даже в чем-то излишне сложная. А, как известно, чем сложнее техника, тем больше у нее возможностей для некачественной работы. В данной ситуации проблема с топливной системой означает, что ряд датчиков и узлов привели к сбоям. Возможно, это и было причиной катастрофы, которая произошла в Южной Каролине, тогда самолет разбился, летчик катапультировался. Проблема обнаружилась после этого крушения – комиссия посчитала, что возможной причиной была система топливоснабжения. У машины возникает большое количество поломок. Конечно, все будет отлаживаться, но эта история с поломками будет продолжаться еще длительное время", – сказал Дмитрий Дрозденко.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, Штаты потратили на нее около полутора триллиона долларов. Разработчики превысили первоначально запланированные расходы на сотни миллиардов долларов, а истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.

При этом СМИ неоднократно писали о многочисленных технических проблемах истребителя. Так, издание National Interest сообщало, что F-35 из-за конструктивных особенностей оказался уязвим для ударов молний, что вынудило Корпус морской пехоты США запросить переносные громоотводы для защиты этих самолетов, дислоцированных в Японии.