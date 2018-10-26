Драпеко: Караченцов – человек со счастливой и трагической судьбой

Актер театра и кино Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. В эфире радио Sputnik актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко, комментируя эту печальную новость, отметила, что артист оставил после себя большое богатство – свои роли.

Артист Николай Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца, сообщил РИА Новости его сын Андрей Караченцов.

"Утром, без десяти девять, от остановки сердца", – сказал он.

Прощание с актером пройдет в "Ленкоме". Жена Николая Караченцова Людмила Поргина сообщила RT, что прощание и похороны артиста, вероятно, состоятся в воскресенье или понедельник.

Актер театра и кино, народный артист России Николай Караченцов в феврале 2005 года попал в аварию в Москве и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре "Ленком" и кинематографе.

В начале ноября прошлого года супруга актера рассказала, что у него нашли злокачественную опухоль в легком. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в декабре. С сентября он находился в больнице с воспалением легких.

В эфире радио Sputnik советская и российская актриса театра и кино, общественный и политический деятель, депутат Государственной думы Елена Драпеко отметила счастливую актерскую и трагическую человеческую судьбу Караченцова.

"Это очень большая утрата для национальной культуры. Николай Караченцов вошел в ткань нашей культуры, нашего времени. Его роли в театре и в кино – это очень большое богатство для нас. И по-человечески очень жаль. У него такая трагическая судьба… Такая счастливая судьба актерская и такая трагическая судьба человеческая… Очень жаль, что такой человек от нас ушел", – сказала Елена Драпеко.

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. В 1967 году он с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников его направили по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года – "Ленком").

© РИА Новости / Галина Кмит Перейти в фотобанк Николай Караченцов и Андрей Миронов на съемках фильма "Человек с бульвара Капуцинов"

Наибольшую популярность и любовь зрителей Николаю Караченцову принес образ графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось". В кино он начал сниматься с 1967 года. В его фильмографии более ста картин, среди которых "Старший сын" (1975), "Собака на сене" (1977), "Приключения Электроника" (1979), "Дом, который построил Свифт" (1982), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987).

В 1989 году актера удостоили звания Народный артист РСФСР. В 2002-м он стал лауреатом Государственной премии, лауреатом премии министерства внутренних дел. В 1997-м его наградили Орденом Почета, а в 2009-м – "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Среди его театральных наград – специальный приз "Хрустальная роза" театральной премии "Хрустальная Турандот", премия Владимира Высоцкого "Своя колея", Российская национальная актерской премия имени Андрея Миронова "Фигаро".