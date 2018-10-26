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"Факторы налицо". Эксперт об адаптации российской экономики к санкциям

(обновлено: 11:20 26.10.2018)
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© AFP 2018 / Emmanuel DunandРейтинговое агентство Moody'sРейтинговое агентство Moody's
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
В Moody's рассказали, как новые санкции могут сказаться на рейтинге России. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik прокомментировал этот прогноз.

Ужесточение санкций США против России не приведет к понижению ее суверенного рейтинга, однако может повлечь ухудшение прогноза с "позитивного" до "стабильного", сообщила в интервью РИА Новости старший вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу.

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"Если будут введены более жесткие санкции, мы, вероятно, возьмем паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня", – рассказала Линдоу. Тем не менее, по ее словам, ужесточение санкций, как ожидается, не приведет к понижению рейтинга, однако прогноз могут пересмотреть.

Агентство Moody's в январе улучшило прогноз по рейтингу России со "стабильного" на "позитивный". Одновременно рейтинг подтвердили на уровне "Вa1" – неинвестиционном по шкале агентства. Линдоу пояснила, что нынешний позитивный прогноз по рейтингу России означает вероятность "примерно 30% того, что рейтинг будет изменен в этом направлении", то есть повышен.

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Линдоу считает, что власти России смогут справиться с возможными новыми санкциями со стороны США за счет тех же инструментов, что использовались в 2015 году, а также потому, что госфинансы находятся в более выгодной позиции, чтобы выдерживать новые санкции, например, против госдолга.

По ее словам, в последние четыре года Москва продемонстрировала способность справляться с санкциями. С течением времени их влияние становилось меньше, а ЦБ и Минфин "адаптировали свою политику для противодействия санкциям". Сейчас вопрос в том, введут ли дополнительные санкции и будут ли долгосрочные последствия от них. "Скорее всего, как и предыдущие санкции, они окажут большое влияние в краткосрочной перспективе, а затем оно будет постепенно уменьшаться", – считает Линдоу.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников с этим мнением согласен. В эфире радио Sputnik он объяснил, почему.

"У России хороший баланс внешнего долга и золотовалютных резервов. Внешний долг минимальный для такой экономики. У России большие запасы и в золоте, и в ценных бумагах других государств. Экономический рост не такой большой, как ожидалось, но российская экономика хотя бы на 1,5- 2% в этом году вырастет. Факторы, говорящие о том, что Россия адаптировалась к негативному внешнему воздействию, налицо. По мнению двух других агентств, Standard & Poor’s и Fitch, Россия уже находится в инвестиционном рейтинге. Вопрос в том, последует ли Moody's за остальными агентствами, повысит ли рейтинг. Остальные уже оценили, что санкции сильного влияния на Россию не имеют", – сказал Дмитрий Солонников.

В то же время, по словам эксперта, оценки рейтинговых агентств не являются безоговорочными.

"Конечно, рейтинговые агентства – это не истина в последней инстанции. Перед экономическим кризисом 2008 года все рейтинговые агентства уже разваливающимся финансовым институтам давали наивысший рейтинг, и никто из них предсказать обвал рынка тогда не смог. Конечно, это институт давления, потому что они определяют ценность тех или иных бумаг, и по этим правилам играют те, кто выходит на международный рынок", – отметил Дмитрий Солонников.

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