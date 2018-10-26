"Факторы налицо". Эксперт об адаптации российской экономики к санкциям

В Moody's рассказали, как новые санкции могут сказаться на рейтинге России. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik прокомментировал этот прогноз.

Ужесточение санкций США против России не приведет к понижению ее суверенного рейтинга, однако может повлечь ухудшение прогноза с "позитивного" до "стабильного", сообщила в интервью РИА Новости старший вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу.

"Если будут введены более жесткие санкции, мы, вероятно, возьмем паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня", – рассказала Линдоу. Тем не менее, по ее словам, ужесточение санкций, как ожидается, не приведет к понижению рейтинга, однако прогноз могут пересмотреть.

Агентство Moody's в январе улучшило прогноз по рейтингу России со "стабильного" на "позитивный". Одновременно рейтинг подтвердили на уровне "Вa1" – неинвестиционном по шкале агентства. Линдоу пояснила, что нынешний позитивный прогноз по рейтингу России означает вероятность "примерно 30% того, что рейтинг будет изменен в этом направлении", то есть повышен.

Линдоу считает, что власти России смогут справиться с возможными новыми санкциями со стороны США за счет тех же инструментов, что использовались в 2015 году, а также потому, что госфинансы находятся в более выгодной позиции, чтобы выдерживать новые санкции, например, против госдолга.

По ее словам, в последние четыре года Москва продемонстрировала способность справляться с санкциями. С течением времени их влияние становилось меньше, а ЦБ и Минфин "адаптировали свою политику для противодействия санкциям". Сейчас вопрос в том, введут ли дополнительные санкции и будут ли долгосрочные последствия от них. "Скорее всего, как и предыдущие санкции, они окажут большое влияние в краткосрочной перспективе, а затем оно будет постепенно уменьшаться", – считает Линдоу.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников с этим мнением согласен. В эфире радио Sputnik он объяснил, почему.

"У России хороший баланс внешнего долга и золотовалютных резервов. Внешний долг минимальный для такой экономики. У России большие запасы и в золоте, и в ценных бумагах других государств. Экономический рост не такой большой, как ожидалось, но российская экономика хотя бы на 1,5- 2% в этом году вырастет. Факторы, говорящие о том, что Россия адаптировалась к негативному внешнему воздействию, налицо. По мнению двух других агентств, Standard & Poor’s и Fitch, Россия уже находится в инвестиционном рейтинге. Вопрос в том, последует ли Moody's за остальными агентствами, повысит ли рейтинг. Остальные уже оценили, что санкции сильного влияния на Россию не имеют", – сказал Дмитрий Солонников.

В то же время, по словам эксперта, оценки рейтинговых агентств не являются безоговорочными.

"Конечно, рейтинговые агентства – это не истина в последней инстанции. Перед экономическим кризисом 2008 года все рейтинговые агентства уже разваливающимся финансовым институтам давали наивысший рейтинг, и никто из них предсказать обвал рынка тогда не смог. Конечно, это институт давления, потому что они определяют ценность тех или иных бумаг, и по этим правилам играют те, кто выходит на международный рынок", – отметил Дмитрий Солонников.