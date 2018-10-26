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"Ситуация тупиковая". Политолог о положении Джулиана Ассанжа

(обновлено: 10:58 26.10.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в ЛондонеСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Генпрокурор Эквадора назвал два варианта развития ситуации с Джулианом Ассанжем. Есть ли для основателя WikiLeaks хоть один позитивный сценарий, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Владимир Киреев.

Генеральный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо назвал два возможных варианта развития ситуации с Джулианом Ассанжем, оба из которых якобы отверг сам основатель портала WikiLeaks.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Первый вариант – сдаться британским властям под гарантии, которые получил Эквадор, на срок не более шести месяцев и при условии невыдачи никакой другой стране. Второй – остаться в посольстве Эквадора в Лондоне при соблюдении определенных правил.

"Убежище предоставляется ему уже шесть лет, и ничего не показывает, что ситуация может немедленно быть разрешена", – приводит портал Republica заявление Креспо.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. О политическом убежище он попросил из опасений быть экстрадированным шведскими властями в США из-за его деятельности в WikiLeaks.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей, поведение основателя WikiLeaks и его сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами Евросоюза и другими государствами.

Некоторые СМИ сообщали, что Ассанжу могут отказать в дальнейшем убежище. Однако официальных подтверждений этому со стороны Кито не было.

В середине октября посольство Эквадора в Лондоне составило для основателя WikiLeaks регламент поведения. Сам Ассанж не согласен с этим решением и заявил о нарушении его прав. В свою очередь, президент Эквадора Ленин Морено ранее заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права. Морено отмечал, что хочет найти выход из ситуации с основателем портала WikiLeaks "без проблем для своей страны".

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев предположил, можно ли найти приемлемый для Ассанжа выход из этой ситуации.

"Переместить его из посольства, минуя территорию Великобритании, невозможно. Великобритания, скорее всего, арестует его и выдаст США. Швеция отказалась от уголовного преследования, но США по-прежнему требуют экстрадиции его на свою территорию. И шансы на то, что Великобритания пойдет на такую экстрадицию, весьма велики. А находиться на территории посольства, конечно, можно и дальше, но я думаю, что это трудно и для самого Ассанжа, и для посольства Эквадора. Ситуация, конечно, затруднительная. Если его выдадут американской стороне, то он будет осужден, скорее всего, пожизненно. (Президент США Дональд) Трамп его оправдывать не будет, поскольку он играет роль "твердого орешка". Из Ассанжа будут качать информацию, он станет дополнительным источником для обвинений, в том числе, в адрес России – будет сказано, что все эти информационные кампании были организованы Ассанжем вместе с Россией. Ситуация тупиковая", – сказал Владимир Киреев.

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