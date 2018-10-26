"Каша в головах". Политик о заявлениях в Киеве по Азовскому морю

В Раде предостерегли от разрыва соглашения по Азовскому морю. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко отметил, что в Киеве делают противоречивые заявления.

Депутат Верховной рады Украины, член "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко предостерег руководство страны от разрыва договора с Россией о совместном использовании Азовского моря. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас разорвать договор о совместном использовании Азовского моря де-факто невозможно. Потому что мы сами себя загоняем в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик", – заявил Денисенко.

При этом он призвал наращивать группировки украинских кораблей в Азовском море.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций в отношении России в случае "эскалации" в Азовском море. Помимо этого, исполнительным органам ЕС предложили рассмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".

Комментируя в эфире радио Sputnik заявления украинских политиков, связанные с Азовом, председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко отметил, что они противоречат друг другу.

"Каша в головах у украинских экспертов различных мастей в части использования Азовского моря. Эта каша давно вывалилась из того горшка, который называется "экономика Украины". За последние несколько лет резко упала производительность Мариупольского, Бердянского портовых предприятий, и это вина и ошибки руководства страны. Для использования Азовского моря нет необходимости вмешательства третьих сторон, потому что это внутреннее море, и определяют порядок его использования исключительно Украина и Россия. Можно договоры об использовании Азовского моря расторгать или нет – это, по сути, не имеет ни малейшего значения, потому что вступают в силу международные правила использования внутренних морей, и они будут действовать независимо от того, желает Украина чего-то другого или нет. Договор может только как-то изменять вопросы судоходства, досмотра, рыбной ловли – и только по взаимному согласию сторон", – сказал Вадим Колесниченко.

По его словам, в этой ситуации довольно странными выглядят заявления о необходимости наращивать группировки украинских кораблей в Азовском море.

"Странно слышать одновременно слова о необходимости совместного использования Азовского моря и необходимости наращивать там военную группировку. При том мы знаем, что физических, материальных, технических и военных возможностей для наращивания какой-либо военной мощи на территории Азовского моря у Украины нет в принципе. Это море мелкое, и там возможно только использование пограничных катеров – не более. Следовательно, мы приходим к тому, что украинская сторона сама не знает, что делать в том тупике, в который она сама себя загнала: развал экономики и государственности продолжается", – отметил политик.