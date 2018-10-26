Эксперт: идеология Киева по вопросу газа "готовит украинцев к страданию"

Украинский политик рассказал о газовом обмане населения страны: Украина все равно закупает российский газ, но через европейские страны. В эфире радио Sputnik эксперт Василий Колташов отметил, что власти пытаются отвлечь внимание народа от повышения цены на газ.

Власти Украины обманывают своих граждан, говоря, что "слезли с российской газовой иглы", и заставляют их переплачивать за топливо, заявил украинский политик, руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

"Нам говорят, что мы только слезли с "российской газовой иглы" и уже два года закупаем газ в Европе, – это полуправда, потому что мы покупаем российский газ через Европу, то есть реверсным путем", сообщил он.

Политик добавил, что Украина якобы добывает около 19 млрд кубических метров газа в год, а население страны потребляет лишь 17, при этом переплачивая в шесть-восемь раз. Спивак объяснил это "аферой" компании "Нафтогаз", которая таким образом вымывает деньги из Украины.

"Если мы поднимаем цену не для украинского газа, то вопрос: куда он сейчас идет? Если подняли для европейского газа, то это ложь, потому что ни в одном европейском контракте об этом речи не идет. А кому это нужно? В первую очередь это выгодно НАК "Нафтогаз", которая является огромной аферой и финансовой прокладной, так как она ничего не добывает и не делает. Мы же с вами переплачиваем в шесть-восемь раз цену за газ. Как реализуется эта афера? Они берут украинский газ, российский газ, "бодяжат" его и получают с этого сверхприбыль", — отметил он.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал ситуацию, отметив, что дискуссия идет по определенному пути.

"Мне кажется, что сейчас на Украине пытаются отвлечь внимание от цены на газ, переключить внимание на то, что газ именно российский, и это плохо. Страна находится под жестким диктатом МВФ, и ей еще предстоит большое повышение цен на газ. Российский газ или не российский – не имеет никакого значения. Люди могут в это верить или нет – проблема не в этом. А в том, что за него надо платить. Но мне кажется, что националистическая идеология, которая внедрена в украинское общество, морально готовит людей к этому страданию. Потому что сама идеологическая установка – со знаком минус: мол, мы всегда страдали, москали нас угнетали, ляхи угнетали, мы теперь плохо живем и будем жить еще хуже, но зато будет свободная Украина. Единственное утешение – это то, что газ на самом деле якобы не российский, так что можно платить за него спокойнее. Но это все – садо-мазохистская атмосфера, которая не побуждает к изменениям к лучшему. Я вижу один сценарий: люди из страны будут уезжать", — сказал Василий Колташов.

Кабмин Украины 19 октября повысил цены на газ для населения с первого ноября на 23,5% в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве подчеркнули, что МВФ требовал повысить цены на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.