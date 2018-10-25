Политолог назвал страны ЕС, которые могут разместить у себя ракеты США

Евросоюз не готов гарантировать, что в его странах не будут размещены ракеты США в случае выхода Вашингтона из ДРСМД, заявил постпред России при ЕС. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik высказал свою точку зрения на складывающуюся ситуацию.

Евросоюз не готов дать гарантии, что на территории стран объединения не будут размещаться ракеты США в случае выхода Вашингтона из договора о РСМД, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли он с коллегами из ЕС возможный выход США из этого договора, российский дипломат отметил, что "они (политики ЕС, – ред.) на все подобные вещи говорят, что Евросоюз к этому никакого отношения не имеет, не будучи военным блоком".

"Другое дело, что, конечно, в политической элите стран Евросоюза брожение пошло очень серьезное. Например, некоторые германские политики, в том числе депутаты Европарламента, ставят вопрос, чтобы на уровне Евросоюза принять решение, запрещающее размещение ракет, – понятное дело, американских, – на территории страны", – пояснил Чижов.

На вопрос, готов ли ЕС дать гарантии, что на его территории такие ракеты размещаться не будут, постпред РФ ответил отрицательно.

"Нет. В ЕС пока еще находится Великобритания, которая, как известно, стопроцентно поддерживает любые шаги США. Там же находятся Польша, страны Прибалтики. Поэтому ни о каком консенсусе в ЕС пока говорить не приходится", – подчеркнул Чижов.

Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Вашингтону точка зрения ЕС по этому вопросу в принципе не интересна.

"Я не думаю, что по такому вопросу можно достичь какого-либо консенсуса в современном формате Евросоюза. В то же время отдельные страны ЕС могут принять решения о том, что у себя они американское ракеты размещать не будут. Только это не будет иметь особого значения, поскольку уже примерно понятно, на какие страны Соединенные Штаты будут ориентироваться: это прибалтийские страны, Польша, Румыния. И этого американцам для их планов хватит… Они вполне могут разместить свои ракеты в Европе в рамках двусторонних отношений, и у остальных европейских государств, а также у ЕС в целом и даже у НАТО могут ничего не спрашивать. Обошлись же американцы без НАТО при развертывании своей системы ПРО в Европе", – сказал Дмитрий Евстафьев.

По его мнению, в настоящий момент бессмысленно пытаться убедить американцев отказаться от их намерения выйти из рамок существующих договоров.

"С американцами какой-то договорный процесс при нынешней внутренней ситуации в США, я думаю, бессмыслен. Вероятно, нужно очень сильно подождать, пока у них выявится какой-то внутриполитический консенсус. Ведь если отвечать, то отвечать нужно не европейцам. Надо отвечать американцам – и создавать инструменты, которые соответственно повысят уровень угрозы не для европейских стран, а прежде всего для самих американцев. И вот тогда действительно можно будет начинать переговорный процесс – вероятно, с каким-то уже новым военно-политическим руководством США", – считает Дмитрий Евстафьев.