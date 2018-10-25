"Санкции за "наглость"". Политик оценил резолюцию ЕП по Азовскому морю

Европарламент принял резолюцию по Азовскому морю, призывающую ЕС усилить антироссийские санкции. В эфире радио Sputnik политик Николай Стариков высказал мнение, что европарламентариям приходится выдумывать поводы для введения ограничительных мер.

Европарламент одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть усиление санкций против России из-за ситуации в Азовском море.

В документе, в частности, содержится "настоятельный призыв к высокому представителю по внешней политике вместе со странами – членами ЕС в Совете дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится".

Кроме того, исполнительным органам Евросоюза предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу, чьи обязанности будут также охватывать Азовское море".

В документе есть также призыв к Совету ЕС "потребовать от Российской Федерации немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов и рассмотреть, в случае необходимости, соответствующие контрмеры".

В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков высказал мнение, что европарламентариям приходится выдумывать поводы для введения санкций.

"Наши европейские "партнеры" расписали санкции на годы вперед. И под каждую порцию этих санкций (которые, с их точки зрения, обязательно надо ввести против России) они обязаны подложить некий информационный повод. Когда его не существует, его выдумывают, как было, например, с пресловутым "делом Скрипалей". Сейчас просто подошла очередь введения очередного пакета этих санкций, а ничего более интересного они придумать не смогли. Поэтому используют в качестве информационного повода якобы имеющиеся проблемы в Азовском море. Если бы не этот повод, то придумали бы что-нибудь еще. Нужно понимать, что санкции вводятся против России не за какие-то действия, а потому что Россия "имеет наглость" вести независимую внешнюю политику и отказывается идти на уступки под давлением Запада", – сказал Николай Стариков.

Сейчас действуют санкции, которые ЕС ввел из-за строительства Крымского моста. Под них попали, в частности, шесть российских компаний: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж – СГМ Груп".

Санкции предусматривают замораживание активов этих организаций в ЕС и запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за "незаконное посещение Крыма". В августе в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". При этом в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.